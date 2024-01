Au moins 16 cimetières à Gaza ont été profanés par les forces israéliennes, révèlent des images satellite et des vidéos

Tel Aviv

CNN

—



L’armée israélienne a profané au moins 16 cimetières dans son territoire. offensive terrestre à Gazaa révélé une enquête de CNN, laissant des pierres tombales en ruine, du sol retourné et, dans certains cas, des corps déterrés.

À Khan Younis, dans le sud de Gaza, où les combats se sont intensifiés en début de semaine, les forces israéliennes ont détruit un cimetière, enlever les corps ce que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré à CNN faisait partie d’une recherche des restes d’otages saisis par le Hamas lors des attentats terroristes du 7 octobre.

Jehad Alshrafi/Anadolu/Getty Images Marques de pas laissées par les véhicules blindés israéliens qui ont détruit un cimetière près de l’hôpital Al Nasser à Khan Younis, Gaza, le 17 janvier.

CNN a examiné des images satellite et des images des réseaux sociaux montrant la destruction de cimetières et en a été témoin lors d’un voyage avec l’armée israélienne dans un convoi. Ensemble, les éléments de preuve révèlent une pratique systémique selon laquelle les forces terrestres israéliennes ont progressé à travers la bande de Gaza.

La destruction intentionnelle de sites religieux, tels que des cimetières, viole le droit international, sauf dans des circonstances précises où ce site devient un objectif militaire, et des experts juridiques ont déclaré à CNN que les actes d’Israël pourraient constituer des crimes de guerre.

Un porte-parole de Tsahal n’a pas pu expliquer la destruction des 16 cimetières pour lesquels CNN a fourni les coordonnées, mais a déclaré que l’armée n’avait parfois « pas d’autre choix » que de cibler les cimetières qu’elle prétendait utiliser à des fins militaires.

L’armée israélienne a déclaré que le sauvetage des otages et retrouver et restituer leurs corps est l’une de ses missions clés à Gaza, c’est pourquoi les corps ont été retirés de certaines tombes.

« Le processus d’identification des otages, mené dans un lieu sûr et alternatif, garantit des conditions professionnelles optimales et le respect des défunts », a déclaré à CNN un porte-parole de Tsahal, ajoutant que les corps déterminés n’étant pas ceux des otages sont « restitués avec dignité et respect ».

Mais dans d’autres cas, l’armée israélienne semble avoir utilisé les cimetières comme avant-postes militaires. L’analyse par CNN des images satellite et des vidéos a montré que les bulldozers israéliens ont transformé plusieurs cimetières en terrains de rassemblement, nivelant de vastes étendues et érigeant des bermes pour fortifier leurs positions.

Dans le quartier Shajaiya de la ville de Gaza, des véhicules militaires israéliens pouvaient être vus là où se trouvait autrefois le cimetière, entourés de bermes de tous côtés. La partie centrale du cimetière de Shajaiya a été nettoyée avant la guerre, selon les médias locaux. Mais les images satellite ont montré que d’autres parties avaient été rasées plus récemment au bulldozer et qu’une présence de Tsahal était visible, à partir du 10 décembre.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Le 18 décembre, Tsahal a publié une photo non datée de ce qu’elle prétend être un lance-roquettes du Hamas sur le terrain du cimetière de Shajaiya. CNN n’a pas pu vérifier de manière indépendante quand et où la photo a été prise.

Une scène de destruction similaire a été visible au cimetière de Bani Suheila, à l’est de Khan Younis, où des images satellite ont révélé le rasage délibéré et progressif du cimetière, ainsi que la création de fortifications défensives au cours d’une période d’au moins deux semaines fin décembre et début janvier.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Au cimetière d’Al Falouja, dans le quartier de Jabalya, au nord de la ville de Gaza, au cimetière d’Al-Tuffah, à l’est de la ville de Gaza, et dans un cimetière du quartier de Sheikh Ijlin, à Gaza, des pierres tombales détruites et de lourdes traces de pas indiquaient la conduite de véhicules lourdement blindés ou de chars. sur les tombes.

La semaine dernière, le véhicule blindé transportant une équipe de CNN a traversé directement le cimetière de New Bureij à Al-Bureij, un camp de réfugiés palestiniens dans le centre de Gaza, avant de quitter la bande de Gaza. Des tombes étaient visibles de chaque côté du chemin de terre nouvellement creusé au bulldozer, comme le montre un écran à l’intérieur du véhicule montrant une image en direct de sa caméra frontale. CNN a confirmé l’emplacement du cimetière en géolocalisant ses images de l’intérieur de Gaza ce jour-là et en les comparant aux images satellite.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



D’autres cimetières analysés par CNN sur des images satellite ont montré peu ou pas de signes de destruction ou de fortifications militaires, parmi lesquels deux cimetières où sont enterrés des soldats tombés au combat pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, dont des chrétiens et des juifs.

Le porte-parole de Tsahal n’a pas expliqué pourquoi de vastes pans de cimetières avaient été rasés au bulldozer pour les transformer en avant-postes militaires ni pourquoi des véhicules militaires étaient garés là où se trouvaient autrefois des tombes. “Nous avons une obligation sérieuse de respecter les morts et il n’existe aucune politique visant à créer des postes militaires à partir des cimetières”, a déclaré le porte-parole à CNN.

Jehad Alshrafi/Anadolu/Getty Images En réponse à la demande de commentaires de CNN sur les dégâts causés aux tombes de Khan Younis, Tsahal a déclaré qu’elle exhumait des corps à Gaza dans le cadre de la recherche des restes d’otages saisis par le Hamas.

Les forces israéliennes ont gravement endommagé le cimetière de Khan Younis entre lundi soir et mercredi matin, alors qu’elles se dirigeaient vers les environs du cimetière. Complexe de l’hôpital Al Nasser et un hôpital de campagne jordanien, selon des images satellite et des vidéos examinées et géolocalisées par CNN.

L’armée israélienne a déclaré à CNN que lorsque « des renseignements critiques ou des informations opérationnelles sont reçues », elle mène « des opérations précises de sauvetage d’otages dans les endroits spécifiques où les informations indiquent que les corps des otages peuvent être localisés ».

Israël a déclaré que 253 personnes avaient été prises en otage lors des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre et estime qu’il y a encore 132 otages à Gaza – 105 d’entre eux vivants et 27 morts.

Dina, la fille de Munther al Hayek, a été tuée lors de la guerre à Gaza en 2014. Début janvier, il s’est rendu sur la tombe de Dina au cimetière Sheikh Radwan, dans la ville de Gaza, mais elle n’y était pas. Il a essayé de retrouver la tombe de sa grand-mère. Ce n’était pas là non plus.

“Les forces d’occupation les ont détruits et passés au bulldozer”, a déclaré à CNN Hayek, porte-parole du groupe d’opposition palestinien Fatah à Gaza. « Les scènes sont horribles. Nous voulons que le monde intervienne pour protéger les civils palestiniens. »

Mosab Abu Toha, un poète de Gaza dont l’œuvre a été publiée dans le New York Times et le New Yorker, a également appris que le cimetière où sont enterrés son jeune frère et son grand-père avait été lourdement endommagé par l’armée israélienne.

Désormais en sécurité au Caire, Abu Toha a raconté à CNN comment, le 26 décembre, son frère l’avait appelé du cimetière de Beit Lahia, au nord de Gaza, à la recherche de ses proches et incapable de les retrouver.

Les forces d’occupation les ont détruits et passés au bulldozer… Les scènes sont horribles. Nous voulons que le monde intervienne pour protéger les civils palestiniens. » Munther al Hayek, dont la tombe de la fille a été détruite

Dans un enregistrement de leur appel vidéo, vu par CNN, des décombres jonchent le terrain où se trouvait autrefois le cimetière. Des traces de pas de véhicules militaires lourds sillonnent le cimetière sur les images satellite.

Le nombre de morts à Gaza s’alourdit de jour en jour. Plus de 24 000 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes, selon le ministère de la Santé à Gaza contrôlé par le Hamas. Les enterrements ont souvent lieu rapidement, conformément à la pratique islamique, et depuis le début de la guerre, les morts ont souvent été enterrés dans des fosses communes.

Fin décembre, Israël a restitué les corps de 80 Palestiniens tués pendant la guerre, affirmant avoir confirmé qu’il ne s’agissait pas d’otages israéliens pris par le Hamas. Les médias palestiniens rapportaient à l’époque que les cadavres restitués n’étaient pas identifiables. CNN ne peut pas vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Les experts en droit international affirment que la profanation des lieux de sépulture contrevient au Statut de Rome, le traité de 1998 qui a établi et régit la Cour pénale internationale (CPI) pour juger les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression. Israël, qui avait initialement soutenu la création de la Cour, n’a pas ratifié le Statut de Rome.

Les cimetières bénéficient d’une protection en tant qu’« objets civils » la loi internationale et bénéficient de protections spéciales, avec des exceptions limitées.

Les cimetières ne peuvent être attaqués ou détruits que si l’autre partie belligérante les utilise à des fins militaires, ou si cela est considéré comme une nécessité militaire, l’avantage militaire obtenu étant supérieur aux dommages causés aux biens civils.

« Le caractère civil du cimetière reste dans une certaine mesure intact. Donc, quelqu’un qui veut attaquer un cimetière doit quand même prendre en compte le type d’utilisation civile du…