Au moins 150 morts alors que la tempête dévastatrice Daniel balaie l’est de la Libye | Actualités météo

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, alors que de puissantes tempêtes et inondations effondrent des bâtiments dans l’est de la Libye.

Une puissante tempête et des inondations dans l’est de la Libye ont fait au moins 150 morts dans la ville de Derna, selon le Croissant-Rouge à Benghazi.

Le chef de l’organisation dans la ville, Kais Fhakeri, a déclaré lundi à Al Jazeera que le nombre de morts pourrait s’élever à 250, après que le niveau de l’eau dans la ville ait atteint trois mètres (10 pieds).

Des dizaines de personnes sont également portées disparues, ont indiqué les autorités. Othman Abduljaleel, ministre de la Santé d’un gouvernement autoproclamé basé dans l’est de la Libye, a déclaré qu’au moins 50 autres personnes étaient portées disparues à la suite de la tempête qui a frappé la région dimanche et lundi.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des personnes bloquées sur le toit de leurs véhicules alors que la tempête Daniel frappait les villes de Benghazi, Suse, Bayda, al-Marj et Derna.

« Nous dormions et quand nous nous sommes réveillés, nous avons trouvé de l’eau qui assiégeait la maison. Nous sommes à l’intérieur et essayons de sortir », a déclaré lundi Ahmed Mohamed, un habitant de Derna.

En dehors de Derna, au moins 12 personnes auraient été mortes dans la ville de Bayda, dans l’est du pays, a indiqué le principal centre médical de la ville. Sept autres personnes auraient été tuées dans la ville côtière de Suse, dans le nord-est de la Libye, selon l’Autorité des ambulances et des situations d’urgence. Sept autres personnes auraient été tuées dans les villes de Shahatt et Omar al-Mokhtar, a indiqué le ministre.

Une autre personne a été confirmée morte dimanche. L’homme était coincé dans sa voiture et entouré par les inondations dans la ville d’al-Marj, dans l’est de la Libye, selon Walid al-Arfi, porte-parole de l’agence d’intervention d’urgence dans l’est de la Libye.

« Zones sinistrées »

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré avoir perdu le contact avec l’un de ses employés alors qu’il tentait d’aider une famille coincée à Bayda. Des dizaines d’autres personnes ont été portées disparues et les autorités craignent qu’elles ne soient mortes dans les inondations qui ont détruit des maisons et d’autres propriétés dans plusieurs villes de l’est de la Libye, selon les médias locaux.

Parmi les disparus figurent sept membres de l’Armée nationale libyenne (LNA), une force dirigée par Khalifa Haftar qui contrôle la partie orientale du pays divisé, a déclaré le porte-parole de l’ANL Ahmad Mismari.

De fortes inondations ont emporté des véhicules, ont montré des images diffusées par la chaîne de télévision Almostakbal, dans l’est de la Libye. La chaîne a également publié des images d’une route effondrée entre Suse et Shahat, qui abrite le site archéologique de Cyrène, fondé par les Grecs et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le parlement libyen basé à l’est a déclaré trois jours de deuil. Abdul Hamid Dbeibah, Premier ministre du gouvernement intérimaire internationalement reconnu de Tripoli, dans l’ouest de la Libye, a également déclaré trois jours de deuil dans toutes les villes touchées, les qualifiant de « zones sinistrées ».

Quatre grands ports pétroliers de Libye, Ras Lanouf, Zueitina, Brega et Es Sidra, ont été fermés samedi soir pendant trois jours, ont indiqué deux ingénieurs pétroliers.

Les opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours, ont indiqué des témoins. Les autorités ont déclaré l’état d’extrême urgence, fermé les écoles et les magasins et imposé un couvre-feu.

Bien que son administration n’ait que peu d’influence dans l’est de la Libye, Dbeibah a déclaré dimanche qu’il avait ordonné à toutes les agences d’État de « s’occuper immédiatement » des dégâts et des inondations dans les villes de l’est.

Le gouvernement de Dbeibah est reconnu par la Banque centrale de Libye, qui distribue des fonds aux ministères gouvernementaux à travers le pays.

Les Nations Unies en Libye ont déclaré qu’elles suivaient de près la tempête et qu’elles « fourniraient une aide humanitaire d’urgence pour soutenir les efforts de réponse aux niveaux local et national ».