Au moins 15 personnes sont mortes après une collision entre un SUV et un semi-remorque dans le sud de la Californie, selon un hôpital

Au moins 15 personnes sont mortes après qu’un SUV rempli de dizaines de passagers est entré en collision avec un semi-remorque près de la frontière américano-mexicaine en Californie mardi, selon des responsables du centre médical régional El Centro.

« Nous pensons qu’il y avait 27 passagers dans ce SUV qui ont heurté un semi-remorque plein de gravier », a déclaré la directrice générale des urgences Judy Cruz dans une vidéo Facebook Live.

Quatorze sont morts sur les lieux de « l’accident majeur », a déclaré Cruz, et trois personnes ont été transportées par avion à l’hôpital.

L’agent de patrouille routière de Californie, Jack Sanchez, a déclaré à USA TODAY que l’accident impliquait une grosse plate-forme et une expédition Ford à l’intersection de la State Route 115 et de Norrish Road près de Holtville, en Californie, à environ 50 miles à l’ouest de l’Arizona et à 10 miles au nord de la frontière.

La grosse plate-forme se dirigeait vers le nord sur l’autoroute et le SUV se dirigeait vers l’ouest, a déclaré Sanchez. Le SUV s’est arrêté à l’intersection, puis, « pour des raisons inconnues », le conducteur « a tiré directement devant le gros gréement », qui a heurté le côté gauche du SUV, a déclaré Sanchez.

Sept patients ont été emmenés au centre médical régional d’El Centro, où une personne est décédée, a déclaré Cruz. L’hôpital avait demandé le soutien aérien d’autres agences pour transporter trois des patients vers d’autres installations, a-t-elle déclaré.

Deux patients ont été emmenés à l’hôpital Pioneers Memorial de Brawley, en Californie, a déclaré Cruz.

Quatre patients ont été transportés par avion au centre de traumatologie du Desert Regional Medical Center à Palm Springs, en Californie, a déclaré le porte-parole de l’hôpital Todd Burke. Trois étaient en soins intensifs.

Le conducteur de la grande plate-forme a subi « de multiples blessures », mais il n’était pas immédiatement clair si le conducteur faisait partie des patients transportés à l’hôpital, a déclaré Sanchez. Il a confirmé au moins 12 décès.

L’agent de patrouille routière de Californie, Arturo Platero, a déclaré à USA TODAY qu’il était en train de collecter des informations et qu’il prévoyait d’informer le public à 11h30, heure du Pacifique.

Les images d’archives de Google Maps montrent une croix à la même intersection. Au moins deux autres accidents mortels se sont produits au même endroit, selon le système de cartographie des blessures de transport de l’UC Berkeley.

« Les patients traversent bien sûr une période un peu difficile comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré le Dr Adolphe Edward, directeur général du Centre médical régional El Centro. « C’est un accident majeur. Nous nous occupons d’eux dans le service des urgences. »

Le bureau des services d’urgence du comté impérial a répondu à « l’incident de mortalité massive »à 6 h 16, heure du Pacifique, le chef adjoint des pompiers Sal Flores a déclaré au LA Times. Le service d’incendie du comté impérial a déclaré à USA TODAY que plusieurs agences réagissaient sur les lieux.

La douane et la protection des frontières étaient sur les lieux pour «aider» le bureau du shérif du comté impérial et n’ont pas été impliquées dans l’incident, a déclaré le porte-parole Macario Mora à USA TODAY.

Le bureau du shérif du comté n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette histoire se développe.

Contribuant: Emily LeCoz et Janet Loehrke, USA TODAY