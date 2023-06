Au moins 15 morts et 10 blessés dans un accident sur la route transcanadienne après qu’un autobus transportant 25 personnes est entré en collision avec un camion au Manitoba

QUINZE personnes sont mortes et dix autres sont blessées après la collision d’un bus et d’un semi-remorque, selon la police.

Le bus transportait environ 25 personnes lorsque l’accident s’est produit peu avant midi jeudi.

Au moins 15 personnes sont mortes à la suite de l’accident

Le bus transportait principalement des passagers âgés vers un casino

L’accident s’est produit sur la route transcanadienne près de Carberry, au Manitoba au Canada.

Transportant principalement des passagers âgés, le bus était en route vers le casino Sand Hills à Carberry, a déclaré un porte-parole du casino à CTV News.

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré que toutes les ressources étaient envoyées sur les lieux.

Le surintendant de la GRC, Rob Lasson, a déclaré « qu’à l’heure actuelle, les chauffeurs du bus et du camion sont vivants et hospitalisés », selon l’AP.

Lasson a déclaré que déterminer qui avait le droit de passage sera essentiel pour l’enquête sur l’accident.

« Le public est sous le choc et pose beaucoup de questions et les gens essaient de déterminer si leurs proches étaient impliqués », a déclaré Lasson.

« La mort à cette échelle n’est jamais normalisée pour nous. »

Les images de la scène montraient un bus encore fumant dans un fossé.

Des débris – qui auraient inclus une aide à la marche – ont été éparpillés sur l’autoroute.

« C’est un jour au Manitoba et dans tout le Canada dont on se souviendra comme d’une tragédie et d’une tristesse incroyable », a déclaré le commandant de la GRC du Manitoba, Rob Hill.

