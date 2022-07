Au moins 15 morts dans une fusillade dans un bar de Soweto, en Afrique du Sud

Plusieurs personnes ont également été blessées, ont indiqué les autorités locales.

L’incident s’est déroulé peu après minuit, lorsqu’un groupe d’hommes armés de fusils et de pistolets 9 millimètres est entré dans le bar du quartier informel de Nomzamo près de Johannesburg et a commencé à tirer “au hasard” sur les clients, a déclaré la police de Gauteng dans un communiqué.

La police a déclaré que 23 personnes avaient été abattues dans l’établissement – ​​12 sont mortes sur les lieux et 11 ont été transportées d’urgence dans un hôpital voisin avec des blessures. Au moins deux autres personnes ont été déclarées mortes à l’hôpital.

Les suspects sont toujours en fuite, selon la police, qui a appelé des témoins à se manifester.

“C’est une mauvaise scène. Quand tu vois les corps [that] sont entassés, vous pouvez voir que chacune de ces personnes [was] luttant pour sortir de la taverne”, a déclaré le commissaire de police de Gauteng, Elias Mawela, à la chaîne d’information sud-africaine ENCA.

Mawela a déclaré que la police n’avait pas encore déterminé les détails du motif ou pourquoi les personnes de la taverne avaient été ciblées.

“Je n’ai aucun doute qu’avec la coopération de la communauté ici, nous pourrons résoudre cette affaire”, a-t-il ajouté.

“Chaque mort violente est inacceptable”

Lors d’une autre fusillade dans un bar de Sweetwaters à Pietermaritzburg samedi soir, quatre autres personnes ont également été tuées, a annoncé la police dimanche.

Le commissaire provincial du KwaZulu-Natal, le lieutenant-général Nhlanhla Mkhwanazi, a déclaré dans un communiqué qu’au moins 12 personnes avaient été abattues après que deux hommes soient entrés dans la taverne et “aient ouvert le feu au hasard”.

Comme lors de la fusillade de Soweto, la police a déclaré que les suspects étaient toujours en liberté et qu’une chasse à l’homme était en cours.

À la suite de la violence, l’Organisation civique nationale sud-africaine de Gauteng a appelé le gouvernement à renforcer la réglementation sur les armes à feu dans le pays, selon la SABC.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quant à lui exprimé ses condoléances aux familles de ceux qui ont été tués dans les deux attentats, selon un communiqué de son bureau dimanche.

“En tant que nation, nous ne pouvons pas permettre à des criminels violents de nous terroriser de cette manière, quel que soit l’endroit où de tels incidents peuvent se produire”, a déclaré Ramaphosa, “En tant que gouvernement, citoyens et structures de la société civile, nous devons tous travailler ensemble encore plus étroitement pour améliorer les conditions sociales et les conditions économiques dans les communautés, réduire les crimes violents et éradiquer la circulation illicite des armes à feu ».

“Chaque mort violente est inacceptable et inquiétante, et des meurtres à l’échelle que nous avons vus à Soweto, Pietermaritzburg et auparavant Khayelitsha doivent nous inciter à un effort collectif pour construire des communautés et faire de l’Afrique du Sud un endroit dangereux pour les criminels”, a-t-il déclaré.

Le week-end meurtrier survient alors que le pays pleure toujours la mort de 22 jeunes – dont certains n’avaient que 13 ans – décédés dans des circonstances encore inexpliquées dans une taverne de l’est de Londres le mois dernier.