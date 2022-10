Au moins 15 morts dans une collision bus-camion sur une autoroute indienne

NEW DELHI (AP) – Un bus est entré en collision avec un camion sur une autoroute du centre de l’Inde, tuant au moins 15 personnes, a annoncé samedi la police.

Au moins 40 autres personnes ont été blessées dans l’accident, qui s’est produit vendredi soir dans le district de Rewa, dans l’État du Madhya Pradesh, a indiqué la police.

Le bus transportait au moins 60 passagers lorsqu’il a percuté un camion à l’arrêt qui venait d’entrer en collision avec un autre camion sur l’autoroute, a déclaré à la presse l’officier de police Navneet Kumar.

La plupart des passagers étaient des ouvriers qui se rendaient chez eux dans l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord du pays, pour célébrer Diwali, la fête hindoue des lumières, a déclaré Kumar.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés.

Le président indien Draupadi Murmu et le Premier ministre Narendra Modi ont tweeté leurs condoléances samedi.

L’Inde a l’un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde, avec des centaines de milliers de personnes tuées et blessées chaque année. La plupart des accidents sont attribués à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants.

