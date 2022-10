Au moins 15 morts dans une collision bus-camion sur une autoroute indienne

NEW DELHI – Un bus est entré en collision avec un camion sur une autoroute du centre de l’Inde, tuant au moins 15 personnes, a annoncé samedi la police.

Le président indien Draupadi Murmu et le Premier ministre Narendra Modi ont tweeté leurs condoléances samedi.

L’Inde a l’un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde, avec des centaines de milliers de personnes tuées et blessées chaque année. La plupart des accidents sont attribués à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants.