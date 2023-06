Au moins 15 morts dans un accident au Manitoba impliquant un camion et un autobus rempli de personnes âgées

Le bus avec environ deux douzaines de passagers a été heurté par la semi-remorque alors qu’il traversait une intersection le long de la route transcanadienne à l’ouest de Winnipeg, ont indiqué les autorités. Les agents ont déclaré qu’ils étaient arrivés sur les lieux vers 11 h 40 et travaillaient depuis lors pour informer les familles des personnes blessées et tuées dans la collision. Les blessés ont été transportés à l’hôpital.

Une semi-remorque est entrée en collision avec un bus transportant des personnes âgées sur une autoroute rurale du centre du Canada jeudi matin, tuant au moins 15 personnes et en blessant 10, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada, marquant l’un des accidents de la route les plus meurtriers de l’histoire récente du pays.

« Malheureusement, c’est une journée au Manitoba et dans tout le Canada dont on se souviendra comme une tragédie et une tristesse incroyable », a déclaré Hill lors d’une conférence de presse jeudi. « Il y a beaucoup de gens à Dauphin et dans les environs qui attendent avec impatience des nouvelles d’un être cher. À tous ceux qui attendent, je ne peux pas imaginer à quel point il est difficile de ne pas savoir si la personne que vous aimez le plus rentrera à la maison ce soir.