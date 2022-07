Au moins 15 morts dans des inondations « dévastatrices » dans le Kentucky | Nouvelles américaines

Au moins 15 personnes ont été tuées après des inondations soudaines dans l’est du Kentucky à la suite d’une série de tempêtes.

Des pluies torrentielles ont dévasté la région, son gouverneur Andy Beshear ayant déclaré l’état d’urgence dans six comtés.

Image:

Lost Creek dans le Kentucky. Photo : AP



“Nous vivons actuellement l’une des inondations les plus graves et les plus dévastatrices de l’histoire du Kentucky”, a-t-il déclaré. “Des centaines de personnes perdront leur maison.”

Parmi les morts se trouvait une femme de 81 ans dans le comté de Perry, et les autorités locales affirment que plusieurs personnes sont portées disparues.

Image:

Sables mouvants, Kentucky. Photo : AP



“De manière déchirante, nous pouvons confirmer au moins 15 décès, mais nous nous attendons à ce que ce nombre augmente”, a tweeté M. Beshear vendredi.

“Nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour aider les personnes touchées. Je tiens à remercier les premiers intervenants héroïques… et les autres.”

Il a déclaré: “Cette situation est en cours. Nous sommes toujours en mode recherche et sauvetage.”

M. Beshear a lancé un appel à l’aide fédérale et a déclaré que les dommages causés pourraient prendre des années à réparer.

Image:

Garrett, Kentucky. Photo : Pat McDonogh/USA Today Network via Reuters



La garde nationale et la police d’État ont utilisé des hélicoptères et des bateaux pour secourir les personnes bloquées dans les eaux de crue, tandis que des centres d’évacuation ont été ouverts dans les parcs d’État.

Plus de 24 000 foyers sont privés d’électricité, selon le site Web Poweroutage.us.

Les avertissements d’inondation et les veilles restent en vigueur tout au long de la journée pour la moitié est de l’État ainsi que pour le nord-est du Tennessee et l’ouest de la Virginie-Occidentale, où davantage de précipitations devraient gonfler les cours d’eau qui sont déjà bien au-dessus de leurs niveaux d’inondation, le National Weather Service (NWS ) a dit.