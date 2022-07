Au moins 15 morts après que des roquettes russes ont touché un immeuble à Donetsk, selon des responsables locaux

Au moins 15 personnes ont été tuées et deux douzaines d’autres craignent d’être prises au piège après que des roquettes russes Uragan ont frappé un immeuble de cinq étages dans la région ukrainienne de Donetsk, ont déclaré dimanche des responsables locaux alors que les sauveteurs fouillaient les décombres.

L’Ukraine a également signalé des affrontements avec les troupes russes sur les fronts à l’est et au sud, tandis que Moscou a déclaré que ses forces avaient frappé des hangars de l’armée ukrainienne stockant des obusiers M777 de fabrication américaine, un type d’artillerie, à Donetsk.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de Donetsk, a déclaré que la grève contre l’immeuble avait eu lieu samedi soir dans la ville de Chasiv Yar. Le service d’urgence régional a déclaré que le nombre de morts s’élevait à 15 dimanche après-midi, mais que 24 autres personnes pourraient encore être sous les décombres.

“Nous avons couru au sous-sol, il y a eu trois coups, le premier quelque part dans la cuisine”, a déclaré une habitante qui s’appelait Ludmila, s’exprimant alors que les sauveteurs enlevaient un corps dans un drap blanc et nettoyaient les décombres à l’aide d’une grue ainsi que leurs mains.

Un secouriste fouille les décombres sur les lieux après que des roquettes ont frappé un immeuble dans la ville de Chasiv Yar samedi soir. (Nariman El-Mofty/Associated Press)

“La deuxième [strike], je ne me souviens même pas, il y avait des éclairs. Nous avons couru vers la deuxième entrée, puis directement dans le sous-sol. Nous sommes restés assis là toute la nuit jusqu’à ce matin.”

Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré dans un article de Telegram que la frappe était “une autre attaque terroriste” et que la Russie devrait en conséquence être désignée comme État parrainant le terrorisme.

La Russie nie avoir délibérément attaqué des civils.

Les provinces de Louhansk et de Donetsk comprennent le Donbass, la région industrielle orientale de l’Ukraine. La Russie veut arracher le contrôle du Donbass au nom des séparatistes qu’elle soutient.

Moscou affirme que l’éjection de l’armée ukrainienne hors de la région est au cœur de ce qu’elle appelle son “opération militaire spéciale” pour assurer sa propre sécurité, une offensive qui dure depuis plus de quatre mois et que l’Occident appelle une guerre non provoquée.

La Russie dit que les obusiers de fabrication américaine sont visés

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit samedi deux hangars près de la ville de Donetsk, Kostyantynivka, juste au sud-ouest de Chasiv Yar. Le ministère a déclaré que les hangars contenaient les obusiers M777 de fabrication américaine, qui, selon lui, avaient été utilisés pour bombarder des zones résidentielles de Donetsk.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de l’Ukraine à la demande.

Les forces russes ont attaqué des positions ukrainiennes près de la ville de Sloviansk à Donetsk mais ont été contraintes de se retirer, a indiqué l’armée ukrainienne. Il a également déclaré que les forces russes avaient lancé une attaque au missile de croisière sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est, depuis leur côté de la frontière. Il n’a donné aucun détail sur les dégâts ou les victimes.

Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a été prise pour cible tout au long de la guerre, y compris à plusieurs reprises la semaine dernière.

Un enseignant est vu dimanche en train de retirer les débris d’une école qui a été fortement endommagée par une frappe de missile russe la semaine dernière dans le centre de la ville ukrainienne de Kharkiv. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les forces russes se rassemblaient dans la région du village de Bilohorivka, à environ 50 kilomètres à l’est de Sloviansk.

“L’ennemi (…) bombarde les colonies environnantes, effectue des frappes aériennes, mais il est toujours incapable d’occuper rapidement toute la région de Louhansk”, a-t-il déclaré sur Telegram.

La Russie a revendiqué le contrôle de toute la province de Louhansk le week-end dernier.

REGARDER | Que s’est-il passé la semaine 20 de l’attaque russe contre l’Ukraine: Que s’est-il passé la semaine 20 de l’attaque russe contre l’Ukraine La Russie déclare la victoire à Lougansk et avance vers le sud pour gagner le reste du Donbass. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky jure de regagner le territoire perdu, et le Canada devient le premier pays à ratifier les protocoles d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

À Mykolaïv, près de la mer Noire, le maire Oleksandr Senkevych a rapporté sur Telegram que six missiles russes avaient été tirés sur sa ville samedi mais n’avaient fait aucune victime.

“Ce jour-là seulement, la Russie a frappé Mykolaïv, Kharkiv, Kryvyi Rih, des villages de la région de Zaporizhzhia”, a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne. “Il a frappé des zones résidentielles, absolument consciemment et exprès.”

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes du champ de bataille.

Les porte-parole militaires ukrainiens n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Les forces ukrainiennes ont monté une résistance acharnée et l’Occident a imposé des sanctions radicales à la Russie dans le but de la forcer à se retirer.

Dans le sud, les forces ukrainiennes ont tiré des missiles et de l’artillerie sur des positions russes, notamment des dépôts de munitions dans la région de Tchernobaivka, a indiqué le commandement militaire ukrainien.