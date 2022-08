Au moins 15 morts après que des partisans du religieux chiite irakien Moqtada al-Sadr ont pris d’assaut le palais du gouvernement | Nouvelles du monde

Au moins 15 personnes ont été tuées en Irak après que des manifestants ont pris d’assaut le palais du gouvernement du pays suite à la démission d’un religieux chiite irakien influent.

Des centaines de personnes ont assailli le bâtiment en Bagdaddéclenchant de violents affrontements avec les forces de sécurité après que Muqtada al-Sadr a annoncé qu’il quittait la politique irakienne et a ordonné la fermeture des bureaux de son parti.

Plusieurs manifestants ont été blessés par balles et une douzaine d’autres ont été blessés par des gaz lacrymogènes et des altercations physiques avec la police anti-émeute, ont indiqué des responsables médicaux.

En réponse aux troubles, un couvre-feu national a été annoncé à 19 heures et le premier ministre par intérim a suspendu les séances du cabinet.

L’armée a appelé les partisans du religieux à se retirer immédiatement de la zone gouvernementale fortement fortifiée « pour éviter des affrontements ou l’effusion de sang irakien », selon un communiqué.

Le gouvernement irakien est dans l’impasse depuis que le parti de M. al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges aux élections législatives d’octobre, mais pas suffisamment pour obtenir un gouvernement majoritaire.

En conséquence, le pays a été catapulté dans l’incertitude politique avec le refus de M. al-Sadr de négocier avec ses rivaux chiites soutenus par l’Iran et la sortie des pourparlers.

Des centaines de manifestants ont pris d’assaut le palais du gouvernement à Bagdad



Pour faire avancer ses intérêts politiques, M. al-Sadr a enveloppé sa rhétorique d’un programme nationaliste et réformateur qui résonne puissamment parmi sa large base de base, issue des secteurs les plus pauvres de la société irakienne et historiquement exclue du système politique.

Ils appellent à la dissolution du parlement et à des élections anticipées sans la participation des groupes soutenus par l’Iran, qu’ils considèrent comme responsables du statu quo.

La démission de M. al-Sadr semble être une réaction au départ à la retraite du chef spirituel chiite, l’ayatollah Kadhim al-Haeri, qui est suivi par de nombreux partisans du religieux.

Des pneus en feu, des routes bloquées et une piscine

Certains manifestants se sont baignés dans la piscine



Lors des manifestations de lundi, des centaines de personnes ont abattu des barrières de ciment à l’extérieur du palais du gouvernement, ont percé ses défenses et beaucoup d’entre elles se sont précipitées dans les couloirs en marbre du bâtiment.

Des images montraient des dizaines de manifestants nageant dans la piscine du palais, certains brandissant une photo de M. al-Sadr.

Des manifestations ont également éclaté dans les provinces du sud à majorité chiite, les partisans de M. al-Sadr brûlant des pneus et bloquant des routes dans la province riche en pétrole de Bassora et des centaines de personnes manifestant devant un bâtiment des autorités locales à Missan.

Plusieurs manifestants ont été blessés par balles



L’Iran considère le désaccord intra-chiite comme une menace pour son influence en Irak et a tenté à plusieurs reprises de négocier le dialogue avec M. al-Sadr.

En juillet, ses partisans ont fait irruption au parlement irakien pour dissuader ses rivaux du Cadre de coordination, une alliance de partis chiites majoritairement alignés sur l’Iran, de former un gouvernement.

Depuis plus de quatre semaines, des centaines de manifestants organisent un sit-in à l’extérieur du bâtiment et le bloc de M. al-Sadr a démissionné.

Le Framework est dirigé par le rival de M. al-Sadr, l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki.

Ce n’est pas la première fois que M. al-Sadr démissionne

Ce n’est pas la première fois que M. al-Sadr annonce sa retraite de la politique – et beaucoup ont rejeté la dernière décision comme un autre bluff pour gagner plus de poids contre ses rivaux.

Mais beaucoup s’inquiètent de l’impact que cela aura sur le climat politique fragile de l’Irak, la décision de M. al-Sadr donnant à ses partisans le feu vert pour agir d’une manière qu’ils jugent appropriée.

M. al-Sadr tire son pouvoir politique d’un large public populaire, mais il commande également une milice et exerce une grande influence au sein des institutions de l’État irakien grâce aux nominations à des postes clés de fonctionnaires.

Muqtada al-Sadr



Ses rivaux soutenus par l’Iran ont également des milices.

La mission de l’ONU en Irak a décrit les manifestations comme une “escalade extrêmement dangereuse” et a appelé les manifestants à évacuer tous les bâtiments gouvernementaux pour permettre au gouvernement intérimaire de continuer à diriger l’État.

Il a exhorté tout le monde à rester pacifique et à “s’abstenir d’actes qui pourraient conduire à une chaîne d’événements imparable”.

“La survie même de l’Etat est en jeu”, indique le communiqué.