Au moins 13 tués dans deux attentats à la bombe à travers l’Afghanistan alors que les talibans annoncent le cessez-le-feu de l’Aïd de trois jours

Un bus de passagers a été touché par une bombe en bordure de route dans la province de Zabul, dans le sud de l’Afghanistan pendant la nuit, a déclaré lundi le porte-parole du gouverneur de la province, Gul Islam Sial. L’attaque a fait au moins 11 morts et 28 blessés, dont des femmes et des enfants.

Dans un autre incident, un minibus a été touché par une explosion juste au nord de la capitale, Kaboul. L’explosion a fait deux morts et neuf blessés, a indiqué le ministère de l’Intérieur du pays.

Aucun groupe militant n’a encore revendiqué la responsabilité de l’une ou l’autre des attaques.

Les explosions meurtrières sont survenues peu de temps après que le principal adversaire du gouvernement afghan, les talibans, ait annoncé un cessez-le-feu de trois jours pour la prochaine fête religieuse de l’Aïd al-Fitr. Les célébrations de l’Aïd, qui marquent la fin du mois sacré islamique du Ramadan, devraient commencer mercredi ou jeudi, selon l’apparition du croissant de lune.

«Tous les moudjahidines de l’émirat islamique ont pour instruction de mettre fin à toutes les opérations offensives contre l’ennemi dans tout le pays du premier au troisième jour de l’Aïd. Mais si l’ennemi mène un assaut ou une attaque contre vous pendant ces jours, tenez-vous prêt à vous protéger et à vous défendre fermement, ainsi que votre territoire ». les talibans mentionné dans un rapport.

Ces dernières semaines, l’Afghanistan a connu une recrudescence de la violence, des attaques terroristes se déroulant presque quotidiennement et des combats entre les forces gouvernementales et les talibans s’intensifiant.

L’un des incidents les plus meurtriers de ces dernières semaines s’est produit samedi, lorsque des assaillants inconnus ont attaqué une école de Kaboul, faisant exploser au moins trois bombes alors que les élèves quittaient l’établissement. Au moins 68 personnes ont été tuées par les explosions et plus de 160 blessées, la grande majorité des victimes étant des étudiantes.

Alors que le gouvernement afghan n’a pas tardé à blâmer les talibans pour cet incident, le groupe a fermement nié son implication, condamnant l’attaque scolaire et pointant du doigt le groupe terroriste État islamique à la place.

La flambée de violence fait suite à l’annonce du président américain Joe Biden, qui s’est engagé à retirer les troupes de combat américaines du pays d’ici le 11 septembre, après deux décennies de déploiement. L’annonce a été critiquée par les talibans, qui ont exhorté Washington à s’en tenir à la date limite du 1er mai convenue sous le président de l’époque, Donald Trump.

