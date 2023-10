Au moins 13 personnes tuées après un incendie d’horreur dans une discothèque en Espagne | Nouvelles du monde

La police sur place à Murcie (Photo: la7tele) Au moins 13 personnes sont mortes dans l’incendie d’une discothèque à Espagne, ont déclaré les autorités. La police a indiqué que l’incendie s’était déclaré dans la ville de Murcie, dans le sud-est du pays, vers 4 heures du matin ce matin. L’incendie s’est déclaré dans la discothèque populaire Teatre, située dans le quartier d’Atalayas. Le maire de Murcie, José Ballesta, a déclaré peu avant 13h30, heure locale, que deux autres corps avaient été retrouvés, portant le bilan à 11 morts jusqu’à présent. Quelques instants plus tard, un centre de coordination des interventions d’urgence a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Le nombre de morts dans l’incendie s’élève désormais à 13. Quatre personnes ont été blessées.



Les pompiers s’attaquent à l’incendie hier soir (Photo : AP)



On pense que cela a commencé dans un restaurant avant de se propager au club voisin (Photo : EPA)



Le nombre de morts continue d’augmenter (Photo : via REUTERS)



Les flammes ont ravagé le bâtiment populaire de Murcie (Photo : AP) Le maire a fondu en larmes après avoir révélé la nouvelle et a dû interrompre sa déclaration à la presse depuis un endroit proche des lieux. Le porte-parole de la police nationale espagnole, Diego Seral, a déclaré peu après, avant que cela soit révélé, que le bilan s’élevait désormais à 13 morts : « La police nationale peut confirmer la mort d’au moins 11 personnes dans l’incendie tôt ce matin dans le quartier d’Atalayas à Murcie ». Il a indiqué que les travaux se poursuivaient pour confirmer l’identité des victimes et que la cause de l’incendie n’avait pas encore été déterminée. Lorsqu’on lui a demandé s’il était vrai que l’incendie s’était déclaré à La Fonda et non au Teatre, il a répondu : « Ce n’est pas clair. L’incendie s’est propagé très rapidement dans la partie haute des deux locaux et il appartiendra à la police scientifique de déterminer l’endroit exact où l’incendie s’est déclaré. Les premiers rapports indiquaient que les personnes qui avaient perdu la vie pourraient être des employés de boîtes de nuit, mais M. Seral a déclaré : « Il est trop tôt pour que nous puissions dire si tel est le cas ». Vous avez une histoire ? Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source