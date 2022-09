Au moins 13 morts, dont des enfants, dans une fusillade dans une école russe

Treize personnes, dont sept enfants, ont été tuées dans une attaque contre une école en Russie.

Le tireur portait une cagoule et un « haut noir avec des symboles nazis ».

Il a été décrit comme “malade mental” et s’est suicidé.

Au moins treize personnes sont mortes, dont sept enfants, après qu’un homme armé a ouvert le feu dans une école de la ville d’Ijevsk, dans le centre de la Russie, ont annoncé lundi les enquêteurs.

L’attaque était la dernière d’une série de fusillades dans des écoles qui ont secoué la Russie ces dernières années et qui ont poussé le pays à bout des efforts visant à mobiliser des dizaines de milliers d’hommes pour combattre en Ukraine.

“Treize personnes, dont six adultes et sept mineurs, ont été tuées à cause de ce crime”, a déclaré la commission d’enquête russe dans un communiqué, ajoutant que 14 enfants et sept adultes avaient été blessés.

Selon les enquêteurs, le tireur “portait un haut noir avec des symboles nazis et une cagoule” et ne portait aucune pièce d’identité.

Le ministère russe de l’Intérieur a également déclaré qu’une vingtaine de personnes avaient été blessées dans l’attaque.

Le gouverneur de la région, Alexander Brechalov, a confirmé qu’il y avait “des victimes et des blessés parmi les enfants”, s’exprimant dans une déclaration vidéo devant l’école n°88 à Izhevsk.

Des secouristes et des travailleurs médicaux pouvaient être vus en arrière-plan, certains courant à l’intérieur de l’école avec des civières.

Le ministère russe de la Santé a déclaré que “14 équipes d’ambulances” travaillaient sur les lieux pour aider les blessés, ont rapporté les agences de presse.

L’attaque est survenue quelques heures seulement après qu’un homme a ouvert le feu et gravement blessé un officier de recrutement dans un centre d’enrôlement en Sibérie.

La dernière grande fusillade dans une école russe a eu lieu en avril, lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dans un jardin d’enfants de la région centrale d’Oulianovsk, tuant un enseignant et deux enfants.

Le tireur, décrit comme “malade mental”, a ensuite été retrouvé mort, les responsables affirmant qu’il s’était suicidé.

Resserrement des lois sur les armes à feu

Les fusillades de masse dans les écoles et les universités de Russie étaient rares jusqu’en 2021, lorsque le pays a été secoué par deux tueries distinctes dans les villes du centre de la Russie, Kazan et Perm, qui ont incité les législateurs à resserrer les lois réglementant l’accès aux armes à feu.

En septembre 2021, un étudiant vêtu de vêtements tactiques noirs et d’un casque armé d’un fusil de chasse a balayé les bâtiments de l’Université d’État de Perm, tuant six personnes, pour la plupart des femmes, et en blessant deux douzaines d’autres.

Le tireur a résisté à son arrestation et a été abattu par les forces de l’ordre alors qu’il était appréhendé et transféré dans un établissement médical pour y être soigné.

Il s’agissait de la deuxième attaque de ce type cette année-là, après qu’un ancien élève de 19 ans a abattu neuf personnes dans son ancienne école de Kazan en mai.

Les enquêteurs ont déclaré que le tireur souffrait d’un trouble cérébral, mais qu’il était jugé apte à recevoir une licence pour le fusil de chasse semi-automatique qu’il utilisait.

Le jour de cette attaque, le président Vladimir Poutine a appelé à une révision des lois sur le contrôle des armes à feu et l’âge pour acquérir des fusils de chasse a été relevé de 18 à 21 ans et les contrôles médicaux ont été renforcés.

Les autorités ont blâmé l’influence étrangère pour les précédentes fusillades dans les écoles, affirmant que de jeunes Russes ont été exposés en ligne et à la télévision à des attaques similaires aux États-Unis et ailleurs.

D’autres cas de fusillade très médiatisés ont eu lieu dans l’armée russe, mettant la question du bizutage à l’honneur dans le pays où le service militaire est obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 27 ans.

En novembre 2020, un soldat de 20 ans a tué trois camarades militaires dans une base militaire près de la ville de Voronej. Lors d’une attaque similaire en 2019, une jeune recrue a abattu huit militaires, affirmant qu’il était victime d’intimidation et de harcèlement dans l’armée.