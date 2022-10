Au moins 13 morts dans des inondations et des glissements de terrain dans le sud des Philippines

Dix villageois se sont noyés dans des inondations et des glissements de terrain déchaînés dans la ville de Datu Blah Sinsuat et trois autres se sont noyés dans la ville voisine de Datu Odin Sinsuat dans la province de Maguindanao, a déclaré à la presse un responsable régional, Naguib Sinarimbo.

COTABATO, Philippines – Au moins 13 personnes sont mortes et cinq autres sont portées disparues dans des inondations soudaines et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles qui ont inondé une province du sud des Philippines pendant la nuit, ont annoncé vendredi des responsables.

Une équipe de secours a été déployée dans un village tribal au pied d’une montagne à Datu Odin Sinsuat pour vérifier les informations selon lesquelles des inondations et des glissements de terrain ont également touché des maisons dans la région, a déclaré Sinarimbo, ajoutant qu’aucune victime n’avait été signalée dans l’immédiat.

Les pluies exceptionnellement fortes qui ont inondé plusieurs villes de Maguindanao et des provinces périphériques pendant la nuit dans des régions montagneuses aux plaines marécageuses ont été causées par la tempête tropicale Nalgae, qui devait frapper la côte est du pays depuis l’océan Pacifique samedi matin, selon les prévisionnistes.

Les eaux de crue ont rapidement augmenté dans de nombreux villages de basse altitude, forçant certains villageois à grimper sur leurs toits, où ils ont été secourus par les troupes de l’armée, la police et des volontaires, ont indiqué des responsables. Les inondations ont commencé à reculer lorsque les pluies se sont calmées vendredi matin, ont-ils déclaré.

Les larges bandes de pluie de Nalgae, la 16e tempête à frapper l’archipel philippin cette année, lui ont permis de déverser des pluies dans le sud du pays alors que la tempête soufflait plus au nord, a déclaré le prévisionniste gouvernemental Sam Duran.

Environ 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année. Il est situé dans la “ceinture de feu” du Pacifique, une région le long de la majeure partie du pourtour de l’océan Pacifique où de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre se produisent, faisant de l’archipel d’Asie du Sud-Est l’une des zones les plus sujettes aux catastrophes au monde.