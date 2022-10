Au moins 13 morts au Bangladesh après le passage d’une tempête tropicale

La tempête tropicale Sitrang s’est développée dans la baie du Bengale avant de se diriger vers le nord en direction de la vaste côte du Bangladesh, incitant les autorités à évacuer des centaines de milliers de personnes vers des abris contre les cyclones lundi. De fortes pluies se sont abattues sur le pays tout au long de la journée, inondant de nombreuses zones des régions côtières du sud et du sud-ouest du Bangladesh.

DHAKA, Bangladesh – Une tempête tropicale qui a frappé le Bangladesh a fait au moins 13 morts dans la nation du delta, ont annoncé mardi des responsables et des dépêches.

La tempête s’est affaiblie mardi après-midi, avec des vents maximums soutenus de 65 kilomètres (40 miles) par heure et des rafales de vent jusqu’à 85 km/h (53 mph). Le bureau météorologique de la capitale, Dhaka, qui avait enregistré des rafales jusqu’à 88 km/h (55 mph) lundi soir, a déclaré que le danger était passé mardi.

Raihan Mehbub, un responsable gouvernemental du district de Cumilla, a déclaré qu’un couple et leur fille de 4 ans étaient décédés après qu’un arbre soit tombé sur leur maison tard lundi soir. Ils dormaient et sont morts sur les lieux, a déclaré le responsable.

Lundi, le gouvernement a interrompu les opérations de tous les navires fluviaux à travers le pays, fermé trois aéroports et demandé aux bateaux de pêche de revenir de la haute mer et de rester ancrés dans le golfe du Bengale.

Le Bangladesh est une nation du delta de plus de 160 millions d’habitants et est sujet aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les cyclones.