Au moins 13 morts après l’effondrement du viaduc sur la route

Au moins 13 personnes ont été tuées et 70 blessées lorsqu’un viaduc du métro de Mexico s’est effondré sur une route lundi soir, ont annoncé les autorités.

L’accident, qui s’est produit vers 22h30 heure locale, a emprisonné des voitures sous les décombres et des passagers dans des wagons suspendus en l’air, vidéo sur les réseaux sociaux et la télévision mexicaine a montré. Les équipes d’urgence ont travaillé pour récupérer ces passagers.

Agence de gestion globale des risques et de protection civile de la ville dit sur Twitter a déclaré que l’accident avait fait au moins 13 morts et 70 blessés dans un bilan préliminaire. Certains rapports des médias ont fait état d’un nombre de morts plus élevé.

Alfonso Suárez del Real, secrétaire du gouvernement de Mexico, a déclaré à Milenio Television que les blessés étaient transportés dans des hôpitaux. Des groupes Facebook avaient déjà commencé à constituer des listes de blessés tôt mardi.

Maire de Mexico, Claudia Sheinbaum dit sur Twitter qu’elle s’est précipitée dans la zone où la vidéo et les photos montraient au moins un train cassé.

«Les pompiers, le personnel de la sécurité publique travaillent», a-t-elle tweeté. « Divers hôpitaux présents. »

L’accident s’est produit sur la ligne 12 du métro, dont la construction a été entachée de plaintes et d’accusations d’irrégularités. Selon Reuters, la ligne a été construite lorsque le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard était maire de la ville.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui avec le métro est une terrible tragédie. Ma solidarité avec les victimes et leurs familles, » Ebrard a déclaré sur Twitter. « Les causes doivent être étudiées et les responsabilités définies. Je réitère que je suis à la disposition des autorités pour aider dans tout ce qui est nécessaire. »

En juin 2020, un puissant tremblement de terre a tué au moins six personnes, a balancé des bâtiments dans la ville de Mexico et a fait fuir des milliers de personnes dans les rues.

Contribuant: Charles Ventura, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press