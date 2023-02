Au moins 13 morts alors que le Chili combat des dizaines d’incendies de forêt qui font rage

Des dizaines d’incendies de forêt qui ont fait rage au Chili ont fait au moins 13 morts et incendié quelque 14 000 hectares, ont rapporté vendredi les autorités, alors qu’une vague de chaleur estivale balaie le pays de l’hémisphère sud.

Onze personnes, dont un pompier, sont mortes dans la ville de Santa Juana à Biobio, une région située à environ 500 kilomètres au sud de la capitale Santiago, ont indiqué les autorités locales.

Le ministre de l’agriculture a également signalé qu’un hélicoptère de soutien d’urgence dans la région sud de La Araucania s’était écrasé, tuant le pilote et un mécanicien.

Une vue aérienne donne un aperçu des champs endommagés par le feu à Santa Juana. (Javier Torres/AFP/Getty Images)

Des états de catastrophe ont été déclarés dans les zones agricoles et forestières de Biobio et du Nuble voisin, provoquant le déploiement de soldats et de moyens supplémentaires.

Plus de danger à venir

Des centaines de maisons ont été endommagées tandis que 39 incendies font rage à travers le pays, a déclaré la ministre de l’Intérieur Carolina Toha.

“Les conditions dans les prochains jours vont être risquées”, a déclaré Toha aux journalistes.

Des gens sont vus sur une plage de Tome, au Chili, alors qu’un incendie brûle à proximité vendredi. (Juan González/Reuters)

Elle a déclaré que des équipements au sol et une flotte de 63 avions disponibles renforçaient la lutte contre les incendies, avec l’aide attendue du Brésil et de l’Argentine.

Vendredi, le président chilien Gabriel Boric a écourté ses vacances d’été et s’est rendu à Nuble et Biobio, qui comptent ensemble une population de près de 2 millions d’habitants.

“Mon rôle en tant que président aujourd’hui est de veiller à ce que toutes les ressources soient disponibles pour l’urgence et pour que les gens sentent qu’ils ne seront pas seuls”, a déclaré Boric de Biobio.

Il a également souligné des “signes” indiquant que certains incendies pourraient avoir été allumés intentionnellement.

Les flammes consument une maison lors d’un incendie à Santa Juana vendredi. (Javier Torres/AFP/Getty Images)

Certaines familles ont cherché refuge dans des abris, selon l’agence chilienne Senapred. Des incendies ont perturbé la circulation sur les autoroutes et de nombreuses agglomérations ont été évacuées.

Les prévisions météorologiques de vendredi prévoyaient des températures supérieures à 38 ° C dans la capitale de Nuble, Chillan, avec des vents violents qui risquaient d’aggraver les conditions d’incendie.