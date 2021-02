Au moins 13 arrêtés alors que les émeutes reprennent à Barcelone pour l’emprisonnement d’un rappeur qui a fait l’éloge des terroristes et insulté la monarchie (VIDEOS)

De violentes manifestations contre l’emprisonnement du rappeur Pablo Hasel ont repris à Barcelone, conduisant apparemment à plus d’une douzaine d’arrestations alors que des émeutiers ont incendié une camionnette de police, jeté des objets sur des agents et endommagé des banques et d’autres entreprises.

Des images vidéo publiées samedi sur Twitter montrent des hommes vêtus de sweats à capuche sombres aspergeant une camionnette de police avec un liquide inflammable pour attiser un incendie plus important. Le journal El Mundo a rapporté qu’un chauffeur était à l’intérieur de la camionnette alors que les émeutiers avaient propagé l’incendie.

Une vidéo filmée sous un autre angle près de la même scène montre des gens lançant des bouteilles, des fusées éclairantes et d’autres objets sur un groupe de véhicules de police et peignant les véhicules avec des symboles anarchistes.

Le feu le plus important est alors déclenché lorsqu’une personne jette un liquide inflammable sur la camionnette.

Un manifestant met le feu à un fourgon de police © REUTERS / Albert Gea





Une photo prise par l’Associated Press montre un homme cagoulé pulvérisant un liquide inflammable à travers la vitre cassée d’une banque pour provoquer un incendie à l’intérieur.

Un manifestant tente de brûler une succursale bancaire après avoir brisé la vitre à la suite d’une manifestation condamnant l’arrestation du chanteur de rap Pablo Hasél à Barcelone, samedi 27 février 2021. pic.twitter.com/hpt4D1HQ3u – Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) 27 février 2021

Le moment où les manifestants ont brisé la vitrine d’un magasin de vêtements Zara a également été filmé.

© REUTERS / Nacho Doce





Les émeutiers ont également allumé le feu à l’entrée d’un hôtel chic, après avoir brisé les immenses portes vitrées de l’immeuble.

🔴 Un trabajor del hotel NH de la Rambla apaga el fuego provocado por los radicales defensores de Hasél.#PabloHasel #Barcelone #NH pic.twitter.com/1iS8IXZwEX – El Patriota (@Patriotass_ESP) 27 février 2021

Des images d’une autre scène montrent la police agissant rapidement ensemble pour arrêter une manifestante dans la rue alors qu’elle crie à l’aide. Le clip ne montre pas ce qui a conduit à son arrestation.

Les violences de samedi ont fait suite à deux nuits relativement calmes à Barcelone, la ville ayant pris une pause après les manifestations. Des manifestations ont commencé à Barcelone et à Madrid après l’arrestation de Hasel le 16 février. Le rappeur, de son vrai nom Pablo Rivadulla, a été emprisonné pour une condamnation en 2018. Un tribunal a estimé que ses publications et paroles sur les réseaux sociaux faisaient l’éloge des groupes terroristes espagnols et se moquaient de la royauté espagnole, en violation de la soi-disant «loi bâillon» du pays.

