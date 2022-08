Au moins 121 blessés alors que les pompiers combattent un vaste incendie dans une installation pétrolière cubaine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pompiers cubains ont été rejoints dimanche par des équipes spéciales envoyées par le Mexique et le Venezuela alors qu’ils se battaient pour une deuxième journée pour contrôler un incendie dans un grand réservoir de pétrole dans la province occidentale de Matanzas.

Les autorités ont déclaré dimanche qu’un corps retrouvé sur le site avait été identifié comme étant le pompier Juan Carlos Santana, 60 ans.

L’incendie, déclenché par un coup de foudre vendredi soir, a fait 122 blessés, dont cinq dans un état critique, selon la dernière mise à jour des autorités. Des responsables ont précédemment déclaré qu’un groupe de 17 pompiers avait disparu alors qu’ils tentaient d’étouffer les flammes.

Plus de 4 900 ont été évacués, selon The Associated Press. La plupart des évacués viennent du quartier Dubrocq, qui se trouve à côté de la base de superpétroliers de Matanzas dans la ville de Matanzas. Les huit énormes réservoirs de stockage de l’installation contiennent du pétrole utilisé pour alimenter la production d’électricité.

Une épaisse fumée noire s’est élevée du parc de stockage et s’est propagée vers l’ouest sur plus de 62 miles jusqu’à La Havane. Le ministère de la Science et de la Technologie a déclaré que le nuage contenait du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone et d’autres substances toxiques.

La catastrophe survient alors que Cuba est aux prises avec une grave crise économique et énergétique, avec de fréquentes coupures de courant pendant un été torride et des pénuries de carburant dans le pays. On ne sait toujours pas quelle quantité de pétrole a été brûlée ou est en danger dans l’installation de stockage.

