Au moins 120 personnes tuées par un groupe paramilitaire soudanais lors d’un carnage qui a duré plusieurs jours, selon l’ONU et un groupe de médecins

Des combattants du célèbre groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (RSF) ont déclenché une émeute dans le centre-est du Soudan lors d’une attaque de plusieurs jours qui a tué plus de 120 personnes dans une ville, ont déclaré un groupe de médecins et les Nations Unies.

Il s’agit de la dernière attaque du groupe contre l’armée soudanaise après avoir subi une série de revers, perdant du terrain face à l’armée dans la région. La guerre, qui dure depuis plus d’un an et demi, a ravagé ce pays africain, déplaçant des millions de sa population et le poussant au bord d’une véritable famine.

Du 20 au 25 octobre, les combattants de RSF se sont déchaînés dans les villages et les villes de l’est et du nord de la province de Gezira, tirant sur des civils et agressant sexuellement des femmes et des filles, a déclaré samedi l’ONU dans un communiqué, ajoutant qu’ils pillé les propriétés privées et publiques, y compris les marchés ouverts.

L’attaque a déplacé plus de 46 500 personnes dans la ville de Tamboul et dans d’autres villages de l’est et du nord de la Gezira la semaine dernière, selon les données publiées dimanche par la matrice de suivi de l’Organisation internationale pour les migrations.

« Les meurtres et les effroyables violations des droits de l’homme dans la province de Gezira intensifient le bilan humain inacceptable que ce conflit a fait peser sur la population soudanaise », a déclaré la directrice générale de l’OIM, Amy Pope, à l’Associated Press avant son voyage dans le pays la semaine prochaine.

Des personnes déplacées des régions orientales de l’État soudanais d’Al-Jazira arrivent dimanche à Gedaref. (AFP/Getty Images)

Elle a appelé à des efforts internationaux concertés pour mettre fin au conflit, déclarant : « Il n’y a pas de temps à perdre. Des millions de vies sont en jeu. »

« Ce sont des crimes atroces », a déclaré samedi Clémentine Nkweta-Salami, coordinatrice humanitaire de l’ONU au Soudan, dans un communiqué. « Les femmes, les enfants et les plus vulnérables subissent le poids d’un conflit qui a déjà fait beaucoup trop de morts. »

Elle a déclaré que ces attaques ressemblaient aux horreurs commises lors du génocide du Darfour au début des années 2000, notamment des viols, des violences sexuelles et des massacres.

Les RSF sont nées de milices arabes, communément appelées Janjaweed, mobilisées par l’ancien président soudanais Omar al-Bashir contre les populations du Darfour qui s’identifient comme étant d’Afrique centrale ou orientale. À l’époque, les Janjaweed étaient accusés de massacres, de viols et d’autres atrocités, et le Darfour est devenu synonyme de génocide. Les groupes Janjaweed soutiennent toujours RSF.

Le Syndicat des médecins soudanais a déclaré dans un communiqué qu’au moins 124 personnes avaient été tuées et 200 autres blessées dans la ville de Sariha, ajoutant que le groupe en avait arrêté au moins 150 autres. Il a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à faire pression sur les RSF pour qu’elles ouvrent des « couloirs de sécurité » pour permettre aux groupes humanitaires d’atteindre les populations des villages touchés.

« Il n’y a aucun moyen d’aider les blessés ou de les évacuer pour y être soignés », indique le communiqué.

Des images circulant sur Internet, certaines partagées par des combattants de RSF eux-mêmes, montraient des membres du groupe paramilitaire maltraitant des personnes détenues. Une vidéo montrait un homme portant un uniforme militaire attrapant un homme âgé par le menton et le traînant tandis que d’autres hommes armés scandaient en arrière-plan.

RSF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La Coordination des Forces Civiles Démocratiques, une alliance de partis et de groupes pro-démocratie, a également accusé les RSF d’avoir pris d’assaut des villages et ouvert le feu sur des civils, ainsi que d’avoir rassemblé et maltraité « un grand nombre d’habitants ».

Dans un communiqué, l’alliance a tenu RSF « responsable de ces violations massives » et a appelé à ce que les préparateurs rendent des comptes.

L’attaque de Gezira a eu lieu alors que l’armée avait réussi à reprendre les zones tenues par les RSF.

En septembre, l’armée a lancé une opération massive dans et autour de la capitale, Khartoum, reconquérant de vastes zones aux RSF. En outre, au début du mois, ils ont pris le contrôle de Jebel Moya, une zone montagneuse stratégique de la province de Gezira, ainsi que de certaines zones de Gezira et de la province voisine de Sinnar, chassant ainsi les forces des RSF.

En octobre, un haut commandant des RSF, Abu Aqlah Keikel, dirigeant de facto de Gezira, a fait défection et s’est rendu à l’armée.

Cela a incité les combattants des RSF à attaquer des villages et des villes de Gezira considérés comme fidèles à Keikel, selon les informations locales.

La guerre au Soudan a commencé en avril 2023, lorsque les tensions latentes entre l’armée et les RSF ont dégénéré en combats ouverts à Khartoum, avant de se propager à tout le pays.

La guerre a été marquée par des atrocités telles que des viols massifs et des meurtres à motivation ethnique. L’ONU et les groupes de défense des droits internationaux affirment que ces actes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en particulier dans la région occidentale du Darfour, qui fait face à une violente attaque des RSF.

Le conflit a fait jusqu’à présent plus de 24 000 morts, selon Armed Conflict Location and Event Data, un groupe qui surveille le conflit depuis son début.