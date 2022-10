Au moins 120 morts dans la foule d’Halloween à Séoul, selon des responsables

Selon des responsables, le nombre de morts est passé à 120 à Séoul lors de l’afflux de foule pendant les festivités d’Halloween.

Plus à venir

Il s’agit d’une mise à jour de rupture. Une version précédente de cette histoire peut être lue ci-dessous.

Au moins 59 personnes ont été tuées et 150 autres blessées après avoir été écrasées par une foule nombreuse qui avançait dans une rue étroite lors des festivités d’Halloween à Séoul, ont déclaré des responsables sud-coréens.

Choi Seong-beom, chef des pompiers de Yongsan à Séoul, a déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter alors que les secouristes continuaient de transporter les blessés vers les hôpitaux de la capitale après la bousculade dans le quartier de loisirs d’Itaewon samedi soir.

Choi a déclaré que 13 des morts avaient été envoyés dans des hôpitaux, tandis que les corps des 46 autres étaient toujours dans les rues.

Selon des responsables, on pensait que des personnes avaient été écrasées à mort après qu’une grande foule ait commencé à avancer dans une ruelle étroite près de l’hôtel Hamilton, un lieu de fête majeur à Séoul.

Plus de 400 secouristes et 140 véhicules de tout le pays, y compris tout le personnel disponible à Séoul, ont été déployés dans les rues pour soigner les blessés.

Le personnel médical s’occupe d’une personne sur une civière dans le quartier populaire de la vie nocturne d’Itaewon à Séoul tôt dimanche. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Personnes recevant la RCR dans la rue

Des images télévisées et des photos de la scène ont montré des véhicules ambulanciers alignés dans les rues au milieu d’une forte présence policière et des secouristes déplaçant les blessés sur des civières. Des secouristes et des piétons ont également été vus en train de pratiquer la RCR sur des personnes allongées dans les rues.

Dans une section, des ambulanciers paramédicaux ont été vus en train de vérifier l’état d’une douzaine de personnes ou plus qui gisaient immobiles sous des couvertures bleues.

Un homme reçoit l’aide médicale des membres de l’équipe de secours sur les lieux samedi. (Kim Hongji/Reuters)

La police, qui restreignait la circulation dans les zones voisines pour accélérer le transport des blessés vers les hôpitaux de la ville, a également confirmé que des dizaines de personnes recevaient une RCR dans les rues d’Itaewon. Le gouvernement métropolitain de Séoul a envoyé des SMS d’urgence exhortant les habitants de la région à rentrer rapidement chez eux.

Un officier de police local a déclaré qu’il avait également été informé qu’une bousculade s’était produite dans les rues d’Itaewon où une foule de personnes s’était rassemblée pour les festivités d’Halloween. L’officier a requis l’anonymat, affirmant que les détails de l’incident faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Le président ordonne un examen de sécurité

Certains médias locaux ont rapporté plus tôt que le coup de foudre s’était produit après qu’un grand nombre de personnes se soient précipitées dans un bar d’Itaewon après avoir entendu une célébrité non identifiée s’y rendre.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a publié une déclaration appelant les autorités à assurer un traitement rapide des blessés et à revoir la sécurité des lieux de fête. Il a également demandé au ministère de la Santé de déployer rapidement des équipes d’assistance médicale en cas de catastrophe et de sécuriser des lits dans les hôpitaux voisins pour soigner les blessés.

Les médias locaux ont déclaré qu’environ 100 000 personnes ont afflué dans les rues d’Itaewon pour les festivités d’Halloween, qui étaient les plus importantes depuis le début de la pandémie suite à l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ces derniers mois.