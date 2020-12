LE CAIRE (AP) – Plus de 120 migrants à destination de l’Europe, dont huit femmes et 28 enfants, ont été interceptés en mer Méditerranée par les garde-côtes libyens, a annoncé jeudi l’agence des Nations Unies pour les migrations.

L’Organisation internationale pour les migrations a tweeté qu’un navire transportant les migrants avait été arrêté mercredi soir au large des côtes du pays d’Afrique du Nord et que les passagers avaient été renvoyés dans les territoires libyens.

«Nous réitérons que la Libye n’est pas un port de sécurité», a déclaré l’OIM.

Safa Msehli, un porte-parole de l’OIM en Libye, a tweeté que 126 migrants du navire avaient été emmenés dans des centres de détention en Libye.

Dans les années qui ont suivi le soulèvement de 2011 qui a évincé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, la Libye déchirée par la guerre est devenue le point de transit dominant pour les migrants espérant se rendre en Europe depuis l’Afrique et le Moyen-Orient. Les passeurs embarquent souvent des familles désespérées dans des bateaux pneumatiques mal équipés qui calent et sombrent le long de la périlleuse route de la Méditerranée centrale. Au moins 20 000 personnes sont mortes dans ces eaux depuis 2014, selon l’OIM.

Ces dernières années, l’UE s’est associée aux garde-côtes libyens et à d’autres groupes locaux pour tenter d’arrêter les dangereux passages maritimes. Les groupes de défense des droits, cependant, affirment que ces politiques laissent les migrants à la merci des groupes armés ou sont confinés dans des centres de détention sordides, remplis d’abus.