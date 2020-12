Au moins 12 personnes ont perdu la vie et deux autres sont portées disparues après que des pluies, des orages et des inondations ont frappé l’État de Santa Catarina dans le sud du Brésil.

Plusieurs glissements de terrain causés par la tempête ont entraîné des destructions généralisées et bloqué des routes, et laissé de nombreuses régions sans électricité ni communications.

Chuva forte deixa sete mortos e famílias desabrigadas no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.https: //t.co/tsXIXoFqG5 pic.twitter.com/vUnnAysXjl – Nouvelles de Jovem Pan (@JovemPanNews) 18 décembre 2020

Des images de la scène montrent de graves inondations dans les rues.

Photos et vidéos de la ville de Santa Catarina nesta quinta; veja mais em https://t.co/9yxiWxQQ8i pic.twitter.com/3r3dZPVOnn – Diário Catarinense (@dconline) 17 décembre 2020

Tempestade à Santa Catarina: Chuva provoca mortes e estragos no Vale do Itajaí Imagens publicadas nas redes sociais mostram enxurradas e alagamentos nas ruas de Presidente Getúlio. Uma ponte que passa sobre o Rio Ferro ficou destruída por causa da força da água pic.twitter.com/QLY96i6e9D – UOL (@UOL) 17 décembre 2020

Les services de la défense civile auraient déclaré que les pluies qui ont commencé mercredi et ont duré jusqu’à jeudi « causé des dégâts et laissé des personnes sans abri dans plusieurs municipalités. »

Les médias locaux rapportent qu’au moins 11 municipalités ont été touchées, mais la destruction généralisée rend les dégâts difficiles à estimer.

Chuva provoca sete mortes e deixa desaparecidos em Santa Catarina – https://t.co/jKWY61AJw9 pic.twitter.com/pyh3rtKXlH – Portal do Holanda (@portaldoholanda) 17 décembre 2020

#Chuvas #SantaCatarina | Chuva forte causa 11 mortes em Santa Catarina; Muitas pessoas seguem desaparecidas | Saiba mais em https://t.co/c2rQFWdfbr pic.twitter.com/cS3Mis8Z2k – Rádio Studio 87,7 FM Veranópolis (@ studio877) 17 décembre 2020

On dit également que les problèmes de communication entravent les efforts de sauvetage. Les autorités craignent que le nombre de victimes augmente, car plus de 20 personnes sont actuellement portées disparues. Ils ont averti que le temps pourrait encore se détériorer – des tempêtes de grêle, des rafales de vent et des éclairs sont prévus pour vendredi.

En janvier de cette année, une violente tempête au Brésil a fait au moins 47 morts et contraint plus de 18 000 personnes à fuir leurs maisons dans le sud-est du pays, plusieurs villes et villages ayant subi des glissements de terrain et des inondations dévastateurs.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!