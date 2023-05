Au moins 12 morts dans une bousculade au stade d’El Salvador

Au moins 12 personnes sont mortes et un nombre indéterminé ont été blessées lors d’une bousculade dans un stade de football au Salvador samedi, a annoncé le gouvernement du pays d’Amérique centrale.

L’Alianza FC et le Club Deportivo FAS disputaient le match retour de leur quart de finale des séries éliminatoires au stade Cuscatlan de San Salvador, la capitale du pays, lorsque le jeu a été suspendu après qu’une bousculade a éclaté dans la section générale.

Le site est l’un des plus grands stades d’Amérique centrale et a une capacité officielle de plus de 44 000 fans.

« La Fédération salvadorienne de football regrette profondément les événements survenus au stade Cuscatlan », a écrit l’organisation sur Twitter.

« Il exprime également sa solidarité avec les proches des personnes touchées et décédées dans cet incident. »

La fédération a ajouté qu’elle demanderait immédiatement un rapport sur l’incident tout en suspendant le tournoi après les événements de samedi, appelant à une réunion avec la Commission de sécurité des sites sportifs dimanche.

Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré que la police nationale civile et le bureau du procureur général mèneraient une « enquête approfondie » sur les événements survenus au stade.

« Tout le monde fera l’objet d’une enquête : équipes, managers, stade, billetterie, ligue, fédération, etc. Quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis », a écrit Bukele sur Twitter.

L’incident survient après qu’une bousculade meurtrière a tué 135 spectateurs dans un stade de l’est de Java en Indonésie en octobre 2022. Beaucoup ont été écrasés alors qu’ils fuyaient vers les sorties après que la police a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule.