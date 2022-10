Au moins 12 morts après que des hommes armés masqués ont fait irruption dans le bar et ont commencé à tirer alors que les clients se recroquevillaient de terreur

AU MOINS 12 personnes ont été exécutées par des hommes armés après avoir fait irruption dans un bar du centre du Mexique au milieu de la violence croissante des gangs.

Les premiers rapports indiquent que cinq hommes et six femmes ont été tués et trois autres ont été blessés dans le bar Irapuato de la ville de Guanajuato samedi vers 20 heures.

Des hommes lourdement armés sont entrés par effraction dans le bar et ont commencé à tirer sur les clients et le personnel[/caption]

Le bar Texana aurait été le théâtre de violences entre cartels de la drogue[/caption]

Les médias locaux ont rapporté que les clients profitaient de leur soirée ensemble au bar Texana – également connu sous le nom d’El Pantano – lorsque les hommes lourdement armés et le visage couvert se sont séparés et ont ouvert le feu.

Les clients et les employés ont tenté de fuir par la porte arrière du bar, mais beaucoup n’ont pas survécu. D’autres se sont échappés et ont couru chercher de l’aide car des coups de feu bruyants pouvaient être entendus par des voisins effrayés.