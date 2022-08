Au moins 12 morts à Mogadiscio, la capitale somalienne, dans l’attaque d’un hôtel revendiquée par al Shabaab | Nouvelles du monde

Au moins 12 personnes ont été tuées dans une attaque par des militants islamiques qui ont pris d’assaut un hôtel à Mogadiscio, la capitale somalienne.

Plusieurs personnes ont également été blessées et d’autres, dont des enfants, ont dû être secourues par les services de sécurité de l’hôtel Hayat de Mogadiscio.

La plupart des personnes décédées seraient des civils.

L’attaque a commencé par deux attentats à la voiture piégée, suivis de coups de feu vers 16 heures, heure locale (18 heures, heure du Royaume-Uni) vendredi.

Un service d’ambulance a déclaré avoir emmené neuf blessés loin de l’hôtel, dont de grandes parties auraient été détruites.

Image:

Les forces de sécurité chargées de l’attaque encerclent une voiture



Des coups de feu se faisaient encore entendre tôt samedi alors que les forces de sécurité tentaient de contenir les derniers militants, qui se trouveraient dans l’hôtel.

On ne savait pas combien il en restait, après avoir pensé qu’ils étaient enfermés au dernier étage de l’hôtel.

Le témoin oculaire Abdullahi Hussein a déclaré à l’AP : “Nous prenions le thé près du hall de l’hôtel lorsque nous avons entendu la première explosion suivie de coups de feu. Je me suis immédiatement précipité vers les chambres d’hôtel au rez-de-chaussée et je l’ai verrouillée.

“Les militants sont montés directement à l’étage et ont commencé à tirer. J’étais à l’intérieur de la pièce jusqu’à ce que les forces de sécurité arrivent et me sauvent.”

Il a dit qu’alors qu’il sortait du complexe, il a vu “plusieurs corps allongés sur le sol devant la réception de l’hôtel”.

Al-Quaïda-lié al Shabaab a affirmé qu’il était derrière l’attaque.

Le groupe terroriste se bat depuis plus de 10 ans pour renverser le gouvernement somalien, dans le but d’établir un État dirigé sur une interprétation stricte de la loi islamique.

L’hôtel Hayat est populaire auprès des politiciens et autres représentants du gouvernement.

Selon l’agence de presse nationale somalienne, gérée par l’État, la police menait une opération visant à arrêter l’attaque, au moment où elle s’est produite.

L’agence a déclaré: “Les héros méconnus de l’unité spéciale de la police somalienne ont sauvé de nombreuses personnes de l’hôtel Hayat à Mogadiscio alors que les forces de sécurité font face à un incident terroriste.”

L’attaque de vendredi est la première depuis que le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud a pris ses fonctions en mai.

En août 2020, al Shabaab a déclaré qu’il était à l’origine d’une attaque contre un autre hôtel à Mogadiscio dans laquelle au moins 16 personnes ont été tuées.

Au moins 13 personnes sont mortes lors d’une attaque à Beledweyne en février.