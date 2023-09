Au moins 113 morts et plus de 150 blessés alors qu’un incendie ravage une fête de mariage en Irak | Nouvelles

Au moins 113 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans un incendie qui a ravagé une célébration de mariage dans la province de Ninive, dans le nord de l’Irak, ont indiqué les autorités locales et les services d’urgence.

Le vice-gouverneur de Ninive, Hassan al-Allaq, a déclaré à l’agence de presse Reuters que 113 personnes avaient été confirmées mortes jusqu’à présent. L’incendie se serait déclaré mardi soir vers 22h45, heure locale (19h45 GMT).

Najim al-Jubouri, le gouverneur de la province de Ninive, a averti mercredi matin qu’il n’y avait pas encore de chiffres définitifs sur les victimes de l’incendie, ce qui suggère que le bilan des morts pourrait encore s’alourdir.

« Tous les efforts sont déployés pour apporter des secours aux personnes touchées par ce malheureux accident », a déclaré le porte-parole du ministère irakien de la Santé, Saïf al-Badr.

L’agence de presse officielle irakienne INA avait rapporté plus tôt que plus de 150 personnes avaient également été blessées dans l’incendie, qui a ravagé une salle événementielle dans le district de Hamdaniyah, dans la province, où avait lieu la célébration du mariage. Hamdaniyah est située à l’extérieur de la ville de Mossoul, au nord du pays, à environ 400 km au nord-ouest de la capitale Bagdad.

La défense civile irakienne a déclaré que les premiers rapports indiquaient que les feux d’artifice utilisés lors de la célébration pourraient être à l’origine de l’incendie. « Des informations préliminaires indiquent que des feux d’artifice ont été utilisés lors d’un mariage, ce qui a déclenché un incendie dans la salle », ont indiqué mercredi les autorités de la protection civile dans un communiqué.

Mahmoud Abdelwahed d’Al Jazeera, en reportage depuis Bagdad, a déclaré que les feux d’artifice sont un élément courant des célébrations de mariage en Irak et qu’environ 1 000 personnes auraient été présentes à la célébration lorsque l’incendie s’est déclaré.

Les matériaux inflammables utilisés dans la construction de la salle des événements sont soupçonnés d’avoir contribué à cet énorme incendie, a déclaré Abdelwahed, ajoutant que le bâtiment ne semblait pas avoir de « mesures de sécurité appropriées en place », y compris des sorties de secours.

La défense civile irakienne a également signalé la présence de panneaux préfabriqués dans la salle des événements qui étaient « hautement inflammables et contrevenaient aux normes de sécurité ».

« L’incendie a provoqué la chute de certaines parties du plafond en raison de l’utilisation de matériaux de construction hautement inflammables et peu coûteux », ont indiqué les autorités de la protection civile dans leur communiqué.

Des images prises après l’incendie montraient des secouristes escaladant des décombres et un toit effondré avec du métal tordu et carbonisé dans la salle événementielle éventrée.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête sur l’incendie et a demandé aux responsables de l’Intérieur et de la Santé du pays d’apporter des secours, a indiqué son bureau dans un communiqué en ligne.

Des clips vidéo publiés sur les réseaux sociaux et prétendument filmés quelques instants avant le début de l’incendie montraient des morceaux de lambris en feu tombant du plafond de la salle des événements. On voit également des invités au mariage sauter des tables et tenter de fuir pour se mettre en sécurité.

Le ministère irakien de la Santé a déclaré que des « camions d’aide médicale » avaient été envoyés à Ninive depuis Bagdad et d’autres provinces.