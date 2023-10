Au moins 100 morts dans une attaque de drone contre la cérémonie de remise des diplômes de l’académie militaire syrienne

Une attaque de drone contre une académie militaire en Syrie aurait tué au moins 100 personnes.

L’attaque a eu lieu peu après que le ministre de la Défense du pays ait quitté une cérémonie de remise des diplômes.

L’ampleur est sans précédent pour une attaque de drone.

Au moins 100 personnes ont été tuées jeudi dans une attaque contre une académie militaire en Syrie, ont déclaré un observateur de guerre et un responsable, des drones armés bombardant le site quelques minutes après que le ministre syrien de la Défense ait quitté une cérémonie de remise des diplômes.

Il s’agit de l’une des attaques les plus sanglantes jamais commises contre une installation de l’armée syrienne, et sans précédent dans l’utilisation de drones armés dans un pays confronté à douze ans de guerre civile.

Des civils et des militaires ont été tués dans l’attaque contre l’académie militaire dans la province centrale de Homs, a indiqué le ministère syrien de la Défense dans un communiqué, ajoutant que des groupes « terroristes » avaient utilisé des drones pour mener cette attaque.

Le communiqué ne précise pas quelle est l’organisation et aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Les ministères syriens de la Défense et des Affaires étrangères se sont engagés dans des déclarations écrites à répondre « avec toute la force » à l’attaque. Les forces gouvernementales syriennes ont mené tout au long de la journée de violents bombardements sur la zone d’Idlib contrôlée par l’opposition.

Le ministre syrien de la Défense a assisté à la cérémonie de remise des diplômes mais est parti quelques minutes avant l’attaque, selon une source sécuritaire syrienne et une source sécuritaire de l’alliance régionale qui soutient le gouvernement de Damas contre les groupes d’opposition.

« Après la cérémonie, les gens sont descendus dans la cour et les explosifs ont frappé. On ne sait pas d’où ça venait, et des cadavres jonchaient le sol », a déclaré un Syrien qui avait aidé à installer les décorations de l’académie pour l’occasion.

Des images partagées avec Reuters via l’application de messagerie WhatsApp montraient des personnes – certaines en treillis et d’autres en civil – gisant dans des mares de sang dans une grande cour.

Certains corps couvaient tandis que d’autres étaient encore en feu. Au milieu des cris, on pouvait entendre quelqu’un crier « mettez-le dehors ! » Une gerbe de coups de feu pouvait être entendue en arrière-plan.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que plus de 100 personnes avaient été tuées et 125 blessées. La source de l’alliance qui soutient le gouvernement syrien a déclaré que le bilan était d’environ 100 personnes.

Le conflit syrien a commencé avec des manifestations contre le président Bachar al-Assad en 2011, mais a dégénéré en une guerre totale qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.

L’armée syrienne a été décimée par les combats et s’est largement appuyée sur le soutien militaire de la Russie et de l’Iran ainsi que sur les combattants du Liban, d’Irak et d’autres pays soutenus par Téhéran.

Assad a reconquis la majeure partie du pays, mais une partie du nord, frontalière avec la Turquie, est toujours aux mains de groupes d’opposition armés, notamment de combattants jihadistes radicaux.