Au moins 10 tornades se sont abattues avant de toucher terre

Équipe de temps violent 2 continue de suivre l’ouragan Milton alors qu’il se rapproche de son atterrissage en Floride.

Le National Hurricane Center affirme que Milton est actuellement un ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus de 130 mph et qu’il devrait toucher terre mercredi soir.

15h44 24% des stations-service de Floride sans carburant : GasBuddy

Mercredi après-midi, 24 % des stations-service de Floride étaient sans carburant, selon GasBuddy.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré mercredi qu’il n’y avait pas de pénurie de carburant, mais il a reconnu que « la demande est élevée et que certaines stations-service sont épuisées ».

La Florida Highway Patrol a escorté les camions-citernes pour assurer un approvisionnement continu, en particulier vers des ports comme Tampa Bay et Manatee, qui pourraient être confrontés à des perturbations, a-t-il déclaré.

« Nous avons expédié 1,6 million de gallons de diesel et 1,1 million de gallons d’essence », a-t-il déclaré.

15 h 35 Les annulations de vols se poursuivent au-dessus de Milton

En début d’après-midi, les compagnies aériennes avaient annulé environ 1 900 vols américains, dont plus de 80 % dans trois grands aéroports de Floride fermés par la tempête et un autre, Miami International, resté ouvert.

L’aéroport international de Tampa a fermé mardi, l’aéroport international d’Orlando a fermé ses portes mercredi matin et l’aéroport international du sud-ouest de la Floride, près de Fort Myers, prévoyait de rouvrir vendredi. Certains petits aéroports de l’État ont également fermé leurs portes. Des annulations généralisées se sont étendues à Atlanta et Charlotte.

15h10 Une tempête tropicale force une série de vents à frapper la Floride

Des vents de force tempête tropicale ont commencé à frapper la côte ouest de la Floride à mesure que l’ouragan Milton se rapproche, a annoncé le National Hurricane Center dans un avis mercredi après-midi.

Les responsables ont déclaré à 15 heures que le centre de la tempête de catégorie 4 se trouvait à 120 milles au sud-ouest de Tampa et à 110 milles à l’ouest de Fort Myers. Il y avait des vents maximums soutenus de 130 mph.

La tempête devrait toucher terre mercredi soir.

14h18 Les vents de Milton ont un peu ralenti

La tempête s’est à nouveau affaiblie avec des vents soutenus de 130 mph mais reste une tempête de catégorie 4.

13h51 Au moins 10 tornades confirmées en Floride

Au moins 10 tornades ont été signalées mercredi, avec plusieurs avertissements de tornade en cours dans le centre et le sud de la Floride.

Une tornade a été repérée traversant l’Interstate 75 dans le comté de Glades.

L’emblématique pont Sunshine Skyway, dans le sud-ouest de la Floride, a été fermé aux conducteurs en prévision de l’ouragan Milton.

12h00

Selon la mise à jour de 12h00 du National Hurricane Center, l’ouragan Milton se trouve désormais à environ 175 miles de Tampa.

Ils disent que vous devez vous assurer que vous êtes dans un endroit sûr avant d’atterrir et que vous disposez de plusieurs moyens pour recevoir des alertes météorologiques.

11h45 – Fermeture des écoles

Plus de la moitié des districts scolaires de Floride sont fermés avant l’ouragan Milton, ont déclaré des responsables de l’éducation de l’État à l’Associated Press.

Parmi celles fermées se trouve le district scolaire du comté de Hillsborough, qui est le septième plus grand district scolaire du pays avec environ 224 000 élèves.

11h29

Le National Weather Service de Miami a partagé une photo d’une tornade traversant la I-75. Ils n’ont pas confirmé exactement où la tornade a été vue.

11h00 – Mise à jour du NHC

Dans la mise à jour de 11 heures du National Hurricane Center, ils affirment que la fenêtre permettant d’évacuer la Floride avant l’ouragan Milton « touche à sa fin ».

De fortes pluies dans l’enclave de la Floride entraîneront « un risque d’inondations urbaines catastrophiques et potentiellement mortelles ».

10h30 – « Ville fantôme »

ABC News a partagé une vidéo étrange de Treasure Island, en Floride, près de Saint-Pétersbourg, pratiquement vide après la mise en place des ordres d’évacuation.

10h00 – Mise à jour du NHC

La dernière mise à jour du National Hurricane Center répertorie l’ouragan Milton à environ 210 miles au sud-ouest de Tampa avec des vents maximums soutenus de 155 mph.

9h45 – « Comme ils n’ont rien vu auparavant »

Milton pourrait ne ressembler à « rien de ce qu’ils ont vu auparavant », a déclaré l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, sur « Good Morning America ».

« Bien que vous puissiez affronter une tempête et vous cacher du vent, vous devez vous éloigner de l’eau », a-t-elle déclaré.

« C’est l’eau qui tue les gens », a déclaré Criswell. « Personne ne doit mourir à cause de cette tempête. Il leur suffit de quitter la zone d’évacuation pour se rendre dans un endroit à l’abri de l’onde de tempête.

Près de 1 500 vols à destination et en provenance des aéroports de Floride ont été annulés dès 9h30 mercredi, selon Conscient du vol.

Jeudi, 1 600 autres vols ont également été annulés, selon Flight Aware.

Plus de 800 de ces vols de mercredi transitent par l’aéroport international d’Orlando, qui a été fermé à cause de la tempête. Ils disent qu’ils reprendront leurs opérations lorsque tout sera sécuritaire.

Mise à jour opérationnelle/6 – Ouragan Milton

Notre aéroport a maintenant cessé ses activités commerciales en prévision de l’arrivée de l’ouragan Milton. Nous reprendrons les opérations dès que cela sera sûr, sur la base des évaluations des dommages, et vous tiendrons au courant des dernières informations. Restez en sécurité, Floride. pic.twitter.com/eZnkRyKSO1 – Aéroport international d’Orlando (@MCO) 9 octobre 2024

L’aéroport international de St. Pete-Clearwater, l’aéroport international de Tampa, l’aéroport international d’Orlando Sanford, l’aéroport international de Palm Beach et l’aéroport international de Sarasota Bradenton ferment également à cause de la tempête.

9h01 – Rush pour terminer les préparatifs

Le National Hurricane Center indique que si vous n’avez pas fini de vous préparer à la tempête ou d’évacuer, vous devez le faire immédiatement. Ils vous suggèrent de vous précipiter pour finir de vous préparer pour protéger votre vie et vos biens.

8h00 – Catégorie 4

Milton s’est légèrement affaibli et est devenu un ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus maximum de 155 mph, selon le National Hurricane Center. Ils affirment que ce sera toujours « un ouragan majeur extrêmement dangereux » lorsqu’il touchera terre.

Brian Monahan, météorologue de l’équipe 2 de conditions météorologiques extrêmes, s’attend à ce que la tempête continue de s’affaiblir avant de toucher terre.

5h00

L’ouragan Milton devrait toucher terre tard dans la nuit de mercredi ou tôt jeudi matin le long de la côte ouest de la Floride, près ou juste au sud de Tampa.

Monahan dit que la tempête aura un énorme champ de vent qui peut provoquer des rafales de vent dévastatrices et une onde de tempête massive, ce qui a contraint des millions de personnes à évacuer.

Le National Hurricane Center a déclaré que les personnes se trouvant dans les zones d’évacuation devraient quitter la zone immédiatement, car elles n’auraient peut-être pas assez de temps pour sortir si elles attendaient plus tard mercredi.

La majeure partie de la Floride est soumise à un avertissement d’ouragan ou de tempête tropicale. La côte géorgienne est désormais soumise à un avertissement de tempête tropicale.

Monahan a également déclaré que le sud-est de la Géorgie connaîtrait de la pluie, des rafales de vent plus fortes et une onde de tempête de deux à cinq pieds depuis Milton, mais la région métropolitaine d’Atlanta et le nord de la Géorgie ne connaîtront que du soleil et un temps venteux lorsque la tempête passera vers le sud-est.

Le gouverneur Brian Kemp a a décrété l’état d’urgence jusqu’au 16 octobre pour l’ouragan Milton et les dégâts qu’il pourrait entraîner.

