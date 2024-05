Au moins 10 personnes tuées dans une attaque de drone contre une école utilisée comme abri à Gaza

CNN

—



Au moins 10 personnes, dont des enfants, sont mortes samedi à Gaza après qu’une frappe de drone a frappé l’école dans laquelle elles se réfugiaient, selon les agents de santé locaux.

L’école Al-Nazla à Saftawy, à la périphérie de Jabaliya, servait d’abri temporaire aux personnes fuyant les violences lorsque la grève a eu lieu.

Un témoin oculaire, Saleh Al-Aswad de Jabaliya, a déclaré à CNN que son gendre était soigné pour les blessures subies lors de l’attaque.

Il a ajouté qu’un « homme qui préparait du pain pour ses enfants, pensant que c’était un espace sûr » avait été tué, ainsi que sa fille Afnan et son fils Mohamed.

Des images de CNN montrent des agents de santé de la clinique Sheikh Radwan s’occupant de corps enveloppés dans des draps blancs.

Un agent de santé montre le corps du petit Mohamed décédé, blessé au visage.

CNN a contacté l’armée israélienne mais n’a pas encore reçu de réponse.

La nouvelle de cette frappe intervient alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer.

Dans un communiqué publié samedi matin, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a averti que le système de santé de Gaza « est à genoux » alors que l’accès aux hôpitaux et aux installations se réduit encore davantage en raison des pénuries d’approvisionnement et des attaques israéliennes.

Vendredi, 15 des 36 hôpitaux de Gaza n’étaient que partiellement fonctionnels, 21 hôpitaux étaient hors service et six hôpitaux de campagne étaient fonctionnels, indique le rapport d’OCHA, citant l’OMS. Les hôpitaux existants fonctionnent avec plus de quatre fois leur capacité en lits, selon le ministère de la Santé de Gaza, a indiqué l’agence.

« Les pénuries de carburant, de fournitures et d’équipements médicaux menacent la capacité de fonctionnement des établissements de santé restants », ajoute le communiqué.

La situation est devenue si désastreuse que le directeur de l’hôpital koweïtien de Rafah a publié un appel vidéo sur WhatsApp, pour « tirer la sonnette d’alarme auprès de l’OMS afin qu’elle maintienne cet hôpital opérationnel et garantisse qu’il ne ferme pas en lui fournissant les équipements nécessaires ». carburant. »

Dans son appel vidéo, le Dr Suhaib al-Homs affirme que l’hôpital du Koweït est désormais le seul hôpital fonctionnel du centre de Rafah que les blessés peuvent atteindre « 24 heures sur 24 », car les hôpitaux de campagne environnants sont difficiles d’accès sans ambulance.

« Nous mettons en garde contre l’aggravation de la crise sanitaire, à mesure que les hôpitaux sont hors service et que le secteur de la santé s’effondre », dit-il.

« Nous continuerons à travailler et les équipes médicales continueront à faire leur travail. Ce qui se passe actuellement nous rend plus déterminés et déterminés à remplir notre devoir de servir notre peuple.»

L’agence humanitaire des Nations Unies a averti que certaines personnes déplacées dans le centre de Gaza survivent désormais avec 3 % du minimum requis pour leurs besoins quotidiens en eau et que les maladies transmissibles, notamment la diarrhée et l’hépatite A présumée, continuent d’augmenter, les enfants de moins de cinq ans étant particulièrement touchés.

Plus tôt cette semaine, le chef de l’OMS a appelé Israël à assouplir toutes les restrictions sur l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, affirmant que la principale route pour l’aide médicale vitale entrant à Gaza depuis l’Égypte avait été coupée dans le cadre d’une opération militaire israélienne en cours dans le sud de Gaza. ville de Rafah.