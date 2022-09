AMMAN, Jordanie (AP) – Des équipes jordaniennes ont sauvé mercredi une personne vivante et ont travaillé pour sauver d’autres survivants de l’effondrement d’un immeuble dans la capitale Amman, ont déclaré des responsables. Selon les médias officiels, au moins cinq personnes ont été tuées et au moins 10 autres sont toujours portées disparues.

Amer Sartawi, un porte-parole de la sécurité, a déclaré que huit personnes avaient également été blessées et qu’un survivant avait été secouru mercredi des décombres de l’immeuble résidentiel.

La structure de quatre étages s’est effondrée mardi pour des raisons qui restent floues. Le Premier ministre du pays a ordonné une enquête.

Le bâtiment était situé à Jabal al-Weibdeh, un ancien quartier de la capitale jordanienne qui est populaire parmi les résidents les plus riches et les expatriés, mais comprend également des zones plus pauvres.

La Jordanie est un proche allié occidental qui a longtemps été considéré comme un bastion de stabilité dans le Moyen-Orient instable.

The Associated Press