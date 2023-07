Au moins 10 morts et des dizaines de disparus après un glissement de terrain dans l’ouest de l’Inde

Au moins 10 personnes sont mortes à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans l’État indien du Maharashtra occidental.

Alors que de nombreuses personnes redoutées étaient piégées sous des débris, les équipes de secours ont lutté contre des pluies torrentielles jeudi pour rechercher les personnes portées disparues.

Le glissement de terrain s’est produit à Irshalwadi, un village de montagne de Raigad tard mercredi soir.

Un glissement de terrain déclenché par de fortes pluies dans l’État du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde, a tué au moins 10 personnes, et de nombreuses autres craignent d’être piégées sous des tas de débris, selon des responsables.

Jeudi, les équipes de secours luttaient contre une pluie battante dans le district éloigné, vallonné et boisé de Raigad, avec des gens se précipitant sur des monticules de terre et de gravats.

Le glissement de terrain s’est produit à Irshalwadi, un village de montagne de Raigad tard mercredi soir, a tweeté le vice-ministre en chef de l’État, Devendra Fadnavis.

Les conditions météorologiques difficiles ont entravé les efforts de sauvetage et les autorités ont envoyé des équipes médicales pour aider les blessés, a-t-il ajouté. a estimé qu’au moins 225 personnes vivaient dans le village, a déclaré Fadnavis à l’assemblée de l’État.

LIRE | Recherche de disparus après un glissement de terrain tuant 8 personnes en Colombie

Alors que 75 personnes ont été secourues, de nombreuses autres sont toujours bloquées dans le hameau, à environ 60 kilomètres de la capitale de l’État, Mumbai, a déclaré un responsable à l’agence de presse Press Trust of India.

Le ministre en chef de l’État, Eknath Shinde, est arrivé sur le site jeudi et a déclaré aux journalistes :

La priorité est maintenant de secourir ceux qui sont encore coincés sous les décombres.

Certaines poches du district de Raigad, parsemées d’anciens forts et sillonnées de sentiers de randonnée, ont reçu jusqu’à 400 mm de pluie au cours des dernières 24 heures, selon le service météorologique.

Un glissement de terrain dans un village voisin a tué plus de 80 personnes il y a deux ans.

Le département météorologique indien a mis en alerte le Maharashtra et les États voisins du Gujarat alors que la région a été frappée par des pluies incessantes cette semaine.

Les averses ont perturbé la vie de nombreuses personnes dans l’État, y compris à Mumbai où les autorités ont fermé jeudi des écoles. Les services ferroviaires locaux ont été perturbés par l’eau qui coule à l’intérieur des gares et sur les voies, ont rapporté les médias locaux.

Les routes ont été submergées, provoquant des embouteillages et laissant les navetteurs bloqués, alors que la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe a déployé des équipes à travers l’État.

Le personnel de la Force nationale indienne d’intervention en cas de catastrophe a inspecté le site d’un glissement de terrain dans le village d’Irshalwadi du district de Raigad dans l’État du Maharashtra le 20 juillet 2023. Force nationale indienne d’intervention en cas de catastrophe / AFP

Une vague de chaleur extrême, d’incendies de forêt, de pluies torrentielles et d’inondations a fait des ravages dans le monde ces derniers jours, suscitant de nouvelles craintes quant au rythme du changement climatique.

Des inondations soudaines, des glissements de terrain et des accidents causés par de fortes pluies ont tué plus de 100 personnes en Inde depuis le début de la saison de la mousson le 1er juin, principalement dans le nord qui a connu 41 % de pluie en plus que la normale, a déclaré le Département météorologique indien.

Cette semaine, la rivière Yamuna a atteint les murs d’enceinte du Taj Mahal pour la première fois en 45 ans, submergeant plusieurs monuments historiques et jardins entourant le mausolée en marbre blanc du XVIIe siècle.

À New Delhi, des vannes anti-inondation bloquées et un régulateur de drainage cassé ont laissé l’eau de Yamuna s’écouler dans la ville la semaine dernière, inondant plusieurs zones, notamment autour de l’historique Fort Rouge et de Raj Ghat – un mémorial dédié au Mahatma Gandhi.