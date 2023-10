Au moins 10 morts, dont 3 enfants et 20 personnes coincées lors de l’effondrement du toit d’une église lors d’un baptême au Mexique

AU MOINS dix personnes, dont trois enfants, ont été tuées lorsque le toit d’une église s’est effondré lors d’un baptême au Mexique.

Le drame a frappé dimanche la paroisse de Santa Cruz, dans la ville côtière de Ciudad Madero, laissant 20 personnes coincées sous les décombres.

Au moins dix personnes ont été tuées après l’effondrement du toit d’une église au Mexique Crédit : Reuters

60 personnes ont été blessées après l’effondrement du toit dimanche Crédit : AP

Le toit de la paroisse Santa Cruz de Ciudad Madero s’est effondré Crédit : AFP

On craint que des dizaines de personnes ne soient coincées dans les décombres. Crédit : AP

Un secouriste de la Croix-Rouge a déclaré aux médias locaux que 80 personnes étaient présentes à la paroisse de Santa Cruz lorsque le toit s’est effondré.

Americo Villarreal, gouverneur de Tamaulipas, a déclaré aux journalistes sur place : « Malheureusement, dix personnes ont été confirmées mortes. Parmi elles, cinq sont des femmes, deux hommes et trois enfants ».

Il a ajouté qu’au moins 60 personnes ont été soignées pour leurs blessures et que 23 d’entre elles sont toujours hospitalisées.

« Deux d’entre eux sont grièvement blessés et leur vie pourrait être en danger », a-t-il ajouté.

Les responsables de l’église ont déclaré qu’un baptême était en train d’être célébré lorsque le plafond s’est effondré.

L’évêque du diocèse local, José Armando Álvarez, a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : « Nous vivons un moment très difficile… le toit d’une église s’est effondré pendant la célébration de l’Eucharistie ».

Auparavant, des ambulances, des voitures de patrouille, des policiers et des militaires s’étaient précipités sur le site, tandis que les gens recherchaient désespérément les membres de leurs familles qui se trouvaient dans l’église.

Les médias locaux ont montré des images de dizaines de personnes essayant de retenir une partie de la structure effondrée avec des poteaux tandis que d’autres se frayaient un chemin à travers les décombres à la recherche de survivants.

Le gouverneur de Tamaulipas, Villarreal, a déclaré : « Les forces de sécurité et de protection civile s’occupent déjà de la situation… pour coordonner les plans de sauvetage ».

Une vidéo provenant d’une caméra de sécurité à proximité semble montrer le moment de l’effondrement, alors que le bâtiment de l’église disparaît dans un nuage de poussière.

L’archidiocèse de Mexico a publié un message sur les réseaux sociaux présentant ses condoléances.

« Nous nous joignons à la prière de notre diocèse frère de Tampico pour intercéder pour nos frères tués et blessés », indique le texte.

Les résidents locaux ont lancé des appels sur les réseaux sociaux pour demander des outils pour faciliter les efforts de sauvetage, tels que des ascenseurs hydrauliques, du bois et des marteaux.

Les services d’urgence se sont rendus sur place à Tamaulipas. Crédit : AP

