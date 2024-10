Au moins 10 morts dans une attaque israélienne contre un centre de distribution alimentaire au nord de Gaza, selon les médecins

Les médecins palestiniens ont déclaré lundi qu’au moins 10 personnes avaient été tuées et 30 autres blessées par des obus de char israélien qui ont touché un centre de distribution alimentaire à Jabalia, au nord de Gaza, faisant des victimes parmi lesquelles des femmes et des enfants.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle étudiait le rapport. Les médecins ont déclaré qu’un drone israélien avait ouvert le feu là où des dizaines d’habitants s’étaient rassemblés pour recevoir de la nourriture.

Jabalia est au centre d’une offensive militaire israélienne depuis une dizaine de jours. L’armée a achevé l’encerclement du camp de réfugiés historique et a envoyé des chars dans les villes voisines de Beit Lahiya et Beit Hanoun, dans le but déclaré d’éradiquer les combattants du Hamas qui tentent de s’y regrouper.

La partie nord de Gaza, qui abrite plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants du territoire, a été lourdement bombardée lors de la première phase de l’assaut israélien sur le territoire, qui a débuté il y a un an.

Des centaines de milliers d’habitants du nord de Gaza ont quitté leurs foyers au cours des premiers mois de la guerre, poussés par les ordres d’évacuation israéliens et une offensive terrestre militaire dans leurs zones, tandis qu’environ 400 000 personnes sont restées, selon les estimations des Nations Unies.

Les Palestiniens déplacés fuient les zones du nord de la bande de Gaza suite à un ordre d’évacuation israélien à Jabalia le 6 octobre. (Hussam Al-Zaanin/Reuters)

Le Hamas affirme que les bombardements empêchent l’entrée de l’aide

Mais des mois après d’intenses combats terrestres, Israël a renvoyé ses troupes à Jabalia pour éliminer les combattants du Hamas qui, selon eux, se regroupaient pour de nouvelles attaques.

Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont déclaré que leurs combattants menaient des attaques contre les forces israéliennes avec des roquettes antichar et des obus de mortier.

Alors que l’armée israélienne a appelé les Palestiniens à évacuer vers le sud tout en intensifiant la pression sur le Hamas – et que le Hamas leur a dit de ne pas partir parce que c’était trop risqué – les derniers jours ressemblent aux phases antérieures de la guerre.

« Nous avons été frappés depuis les airs et au sol, sans arrêt depuis une semaine, ils veulent que nous partions, ils veulent nous punir pour avoir refusé de quitter nos maisons », a déclaré Marwa, 26 ans, partie avec sa famille vers un école dans la ville de Gaza.

Les gens avaient peur de ne jamais pouvoir rentrer s’ils se dirigeaient vers le sud, a-t-elle expliqué.

REGARDER | Le nord de Gaza reste privé d’approvisionnement, déclare un responsable de l’ONU : Aucune aide alimentaire n’est entrée dans le nord de Gaza depuis le 1er octobre, selon l’ONU Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que les principaux points de passage vers le nord de Gaza ont été fermés et qu’aucune nourriture ni aucune autre fourniture essentielle n’y est entrée depuis le 1er octobre. Plus de 400 000 personnes qui restent dans le nord subissent une pression croissante pour se déplacer vers le sud, a-t-il déclaré.

Plus tard lundi, le Hamas a déclaré qu’Israël avait l’intention de déplacer la population du nord de Gaza par la force, au moyen de bombardements constants et du blocage de l’aide, de la nourriture et du carburant.

« La communauté internationale devrait agir contre ce crime de guerre alors que l’occupation ferme le territoire et empêche l’entrée de biens de première nécessité et de médicaments », a déclaré à Reuters un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri.

« Ce faisant, il provoque une mort lente, qui s’ajoute aux meurtres directs quotidiens qu’il commet » a déclaré Abu Zuhri.

Israël envisage de vider Jabalia

Certains habitants craignent également qu’Israël envisage de vider Jabalia et peut-être toute la zone nord, selon une proposition lancée par d’anciens généraux israéliens, qui appelle à ce que le nord de Gaza soit débarrassé de ses civils et à ce que les militants restants soient assiégés jusqu’à ce qu’ils se rendent.

Israël nie catégoriquement de tels desseins.

« Nous n’avons pas reçu un tel plan », a déclaré aux journalistes le porte-parole militaire Nadav Shoshani. « Nous veillons à mettre les civils hors de danger pendant que nous opérons contre ces cellules terroristes à Jabalia », a-t-il déclaré.

L’auteur principal de la proposition, le général à la retraite Giora Eiland, a déclaré que son plan vise à faire pression sur le Hamas pour qu’il libère les otages en mettant fin à son contrôle du territoire et de l’aide, plutôt que d’envoyer des forces israéliennes pour combattre ses combattants.

« Ce qu’ils font à Jabalia maintenant est à peu près la même », a déclaré dimanche Eiland à la radio militaire. « Mon plan n’est pas mis en œuvre. »

Néanmoins, les Nations Unies ont décrit les conditions désastreuses dans lesquelles se trouve la population civile restée à Jabalia.

« Plus de 50 000 personnes ont été déplacées de la région de Jabalia, qui est isolée, tandis que d’autres restent bloquées dans leurs maisons en raison de l’intensification des bombardements et des combats », a déclaré dimanche Muhannad Hadi, coordinateur humanitaire de l’ONU pour le territoire palestinien.

« Les dernières opérations militaires dans le nord de Gaza ont forcé la fermeture des puits d’eau, des boulangeries, des points médicaux et des abris, ainsi que la suspension des services de protection, du traitement de la malnutrition et des espaces d’apprentissage temporaires. Dans le même temps, les hôpitaux ont connu un afflux des blessures traumatiques.

L’armée israélienne n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

REGARDER | Les responsables de l’ONU appellent à une pause humanitaire à Gaza pour la vaccination contre la polio : Des frappes israéliennes ont touché un camp hospitalier et une école à Gaza, selon les médecins Les responsables de l’ONU appellent à une pause humanitaire à Gaza afin qu’une deuxième série de vaccinations contre la polio puisse se dérouler en toute sécurité, après que des médecins palestiniens ont déclaré que les frappes israéliennes sur un camp hospitalier et une école avaient tué plusieurs personnes.

Vendredi dernier, les Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les combats et les ordres d’évacuation dans le nord de Gaza pourraient affecter la campagne de vaccination contre la polio en cours, qui devait démarrer sa deuxième phase lundi.

La première série de vaccinations a eu lieu le mois dernier, après qu’un bébé ait été partiellement paralysé par le virus de la polio de type 2 en août, le premier cas de ce type sur le territoire en 25 ans. Le deuxième cycle débutera dans les zones centrales de Gaza, avant de se déplacer vers le sud, puis vers le nord.

Israël a lancé l’offensive contre le Hamas après son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 prises en otages à Gaza, selon les décomptes israéliens. Jusqu’à présent, plus de 42 000 Palestiniens auraient été tués lors de l’offensive, selon le ministère de la Santé de Gaza. La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés et une grande partie de l’enclave a été dévastée.