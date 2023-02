Au moins 10 morts après un puissant tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a détruit plusieurs bâtiments dans le sud-est de la Turquie et en Syrie, faisant de nombreuses victimes à craindre.

À Sanliurfa, au moins 10 décès ont été confirmés, selon le gouverneur Salih Ayhan.

Plusieurs bâtiments se sont effondrés dans les provinces voisines de Malatya, Diyarbakir et Malatya, a rapporté la télévision HaberTurk. Il n’y a pas eu de rapports immédiats sur les victimes.

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme était centré à environ 33 kilomètres de Gaziantep, une grande ville et capitale provinciale. Il était centré à 18 kilomètres de profondeur et une forte réplique de 6,7 a grondé environ 10 minutes plus tard.

Tremblement de terre ressenti dans les pays voisins

Dans le nord-ouest de la Syrie, la défense civile syrienne de l’opposition a décrit la situation dans la région tenue par les rebelles comme “désastreuse”, ajoutant que des bâtiments entiers s’étaient effondrés et que des personnes étaient piégées sous les décombres.

La défense civile a exhorté les gens à évacuer les bâtiments et à se rassembler dans des zones ouvertes.

Les médias d’État syriens ont rapporté que certains bâtiments se sont effondrés dans la ville septentrionale d’Alep et dans la ville centrale de Hama.

À Damas, les bâtiments ont tremblé et de nombreuses personnes sont descendues dans les rues, effrayées.

Le tremblement de terre a secoué les habitants du Liban de leurs lits, secouant les bâtiments pendant environ 40 secondes. De nombreux habitants de Beyrouth ont quitté leurs maisons et sont descendus dans la rue ou ont conduit leur voiture loin des bâtiments.

Le tremblement de terre est survenu alors que le Moyen-Orient connaît une tempête de neige qui devrait se poursuivre jusqu’à jeudi.

La Turquie se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre.

Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans de puissants tremblements de terre qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.