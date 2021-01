Au moins 10 personnes sont mortes et plus de 200 blessées dans un tremblement de terre sur l’île indonésienne de Sulawesi, qui a laissé des bâtiments effondrés et des équipes de secours à la recherche de survivants.

Le tremblement de terre fort et peu profond a secoué l’île juste après minuit vendredi, provoquant des glissements de terrain et envoyant des personnes fuyant leurs maisons.

Des milliers de personnes ont été évacuées vers des abris temporaires à la suite du séisme de magnitude 6,2, qui était centré à 36 kilomètres au sud du district de Mamuju dans la province de Sulawesi occidental, selon le US Geological Survey.

Des vidéos et des images à la suite du séisme ont montré des personnes piégées dans une épave, un pont rompu et des maisons endommagées et aplaties.

Le secrétaire de l’administration de Sulawesi occidental, Muhammad Idris, a déclaré à TVOne que l’immeuble du bureau du gouverneur était parmi les effondrés à Mamuju, la capitale provinciale, et que de nombreuses personnes y sont restées piégées, dont deux gardes de sécurité.

Idris a déclaré que sept personnes avaient été confirmées mortes jusqu’à présent à Mamuju.

Le sauveteur Saidar Rahmanjaya a déclaré qu’un manque d’équipement lourd entravait l’opération de déblaiement des décombres des maisons et des bâtiments effondrés. Il a déclaré que son équipe travaillait pour sauver 20 personnes piégées dans huit bâtiments, y compris dans le bureau du gouverneur, un hôpital et des hôtels.

«Nous courons contre la montre pour les sauver», a déclaré Rahmanjaya.

Trois autres personnes sont mortes dans le district voisin de Majene lorsque leurs maisons ont été rasées par le tremblement de terre alors qu’elles dormaient, a déclaré Sirajuddin, le chef de l’agence des catastrophes du district.

Sirajuddin, qui porte un nom, a déclaré qu’au moins 218 autres personnes avaient été blessées à ce jour et que plus de 300 maisons et bâtiments avaient été endommagés, dont un hôpital, des dispensaires, des hôtels et des bureaux.

L’Indonésie, vaste archipel de 260 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le «Cercle de feu», un arc de volcans et de failles dans le bassin du Pacifique.