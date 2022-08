Au moins 10 morts alors que des hommes armés prennent d’assaut un hôtel en Somalie

Au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque par des militants islamistes qui ont pris d’assaut un hôtel dans la capitale somalienne vendredi soir, ont indiqué la police et des témoins.

Plusieurs autres personnes ont été blessées et les forces de sécurité en ont sauvé de nombreuses autres, dont des enfants, sur les lieux de l’attaque à l’hôtel Hayat de Mogadiscio, ont-ils déclaré.

L’attaque a commencé par des explosions à l’extérieur de l’hôtel avant que des hommes armés n’entrent dans le bâtiment.

Des coups de feu pouvaient encore être entendus tôt samedi alors que les forces de sécurité tentaient de contenir les derniers hommes armés, qui auraient été enfermés dans l’hôtel. On ne sait pas combien de militants sont restés au dernier étage de l’hôtel.

Le groupe islamiste extrémiste al-Shabaab a revendiqué l’attaque, la dernière de ses fréquentes tentatives de frapper des endroits souvent visités par des responsables gouvernementaux.

Il n’y avait pas de mot immédiat sur l’identité des victimes.

“Nous prenions le thé près du hall de l’hôtel lorsque nous avons entendu la première explosion suivie de coups de feu. Je me suis immédiatement précipité vers les chambres d’hôtel au rez-de-chaussée et j’ai verrouillé”, a déclaré le témoin Abdullahi Hussein à l’Associated Press par téléphone.

“Les militants sont montés directement à l’étage et ont commencé à tirer. J’étais à l’intérieur de la pièce jusqu’à ce que les forces de sécurité arrivent et me sauvent.”

Il a dit que sur le chemin de la sécurité, il a vu “plusieurs corps étendus sur le sol devant la réception de l’hôtel”.