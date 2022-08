Au moins 10 morts alors que des hommes armés prennent d’assaut un hôtel dans la capitale somalienne

“Nous étions en train de prendre le thé près du hall de l’hôtel lorsque nous avons entendu la première explosion suivie de coups de feu. Je me suis immédiatement précipité vers les chambres d’hôtel au rez-de-chaussée et j’ai verrouillé », a déclaré le témoin oculaire Abdullahi Hussein à l’AP par téléphone. « Les militants sont montés directement à l’étage et ont commencé à tirer. J’étais à l’intérieur de la pièce jusqu’à ce que les forces de sécurité arrivent et me sauvent.