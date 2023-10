Au moins 10 migrants tués et 25 blessés dans un accident de camion au Mexique | Actualités migratoires

Des milliers de migrants de différents pays traversent le Mexique à bord d’autobus, de remorques et de trains de marchandises pour tenter d’atteindre les États-Unis.

Au moins 10 migrants ont été tués et 25 autres blessés après qu’un camion les transportant clandestinement s’est renversé sur une autoroute du sud du Mexique.

L’accident s’est produit tôt dimanche dans l’État mexicain du Chiapas, près de la frontière avec le Guatemala.

Une source du parquet, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à l’agence de presse AFP que les victimes étaient apparemment originaires de Cuba et qu’elles étaient toutes des femmes, dont une mineure.

L’incident s’est produit sur un tronçon d’autoroute le long de la côte Pacifique, entre les villes de Pijijiapan et Tonala, où les gens voyagent souvent pour tenter d’atteindre les États-Unis.

Le camion, dont la carrosserie était partiellement construite en bois, a été détruit, avec les vêtements, sacs et sacs à dos des migrants éparpillés autour de lui.

Il s’agit du deuxième accident mortel en moins d’une semaine impliquant des migrants au Mexique. Jeudi, deux migrants sont morts lorsqu’un camion s’est renversé dans la municipalité de Mezcalapa, également dans l’État du Chiapas.

En août, au moins 15 personnes ont été tuées lorsqu’un bus bondé transportant principalement des migrants et des demandeurs d’asile vénézuéliens est entré en collision avec une remorque sur une autoroute mexicaine reliant les États de Puebla et d’Oaxaca, une route connue pour être utilisée par les passeurs de migrants.

En juillet, à Oaxaca, un autre bus a chuté d’une route escarpée, tuant jusqu’à 27 personnes. Dix-huit autres personnes ont été tuées dans un accident en avril. Et en février, des migrants du Venezuela, de Colombie et d’Amérique centrale ont été impliqués dans un accident de bus, toujours entre Oaxaca et Puebla, qui a fait au moins 17 morts.

Les accidents ne sont que l’un des nombreux périls auxquels les migrants et les demandeurs d’asile sont confrontés alors qu’ils se dirigent vers le nord, jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, une destination commune. Beaucoup doivent également affronter des passages dangereux dans la jungle, des gangs criminels et le risque d’une détention prolongée.