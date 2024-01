Au moins 10 civils morts dans des raids aériens jordaniens présumés en Syrie | L’actualité de la guerre en Syrie

Selon les médias locaux, une dizaine de civils ont été tués dans des frappes aériennes visant les villes voisines d’Arman et Malh, dans la province syrienne de Soueida, au sud-est de la Syrie.

Les forces jordaniennes seraient à l’origine des attaques de jeudi, même si le gouvernement jordanien n’a pas encore confirmé son implication.

Sweida 24, une plateforme d’information basée dans la ville du même nom, a déclaré que des avions militaires avaient mené des frappes simultanées sur des quartiers résidentiels après minuit, heure locale (21h00 GMT).

L’attaque de Malh a provoqué des dégâts matériels dans certaines maisons. Cependant, la deuxième frappe à Arman a détruit deux maisons et tué au moins 10 civils, dont quatre femmes et deux filles, toutes deux âgées de moins de cinq ans.

La Jordanie aurait déjà mené des raids en Syrie, principalement près de la frontière commune des deux pays, dans le but de perturber les opérations de contrebande d’armes et de trafic de drogue.

Mais les habitants des villes frappées jeudi ont remis en question le choix des cibles.

« Ce qui s’est passé était un massacre contre des enfants et des femmes », a déclaré à Al Jazeera Murad al-Abdullah, un habitant d’Arman. « Les frappes aériennes qui ont ciblé les villages sont loin d’être identifiées comme une lutte contre les trafiquants de drogue. »

Al-Abdullah a déclaré que les bombardements ne se limitaient pas aux maisons de personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic de drogue. Il a noté que d’autres maisons avaient également été endommagées, terrorisant les villageois pendant leur sommeil et causant des morts inutiles parmi les civils.

« Il est déraisonnable que deux filles âgées de cinq ans au maximum soient impliquées dans le trafic de drogue », a déclaré al-Abdullah.

Les tribus et les habitants des villages proches de la frontière jordanienne ont publié cette semaine des déclarations distinctes désavouant toute implication dans le trafic de drogue.

Les déclarations s’engagent également à prêter main-forte à la Jordanie pour éliminer les réseaux criminels trafiquant des stupéfiants et autres drogues à travers la frontière. À leur tour, ils ont demandé à la Jordanie de suspendre ses bombardements contre des sites civils.

Le chef spirituel du groupe religieux druze en Syrie, Cheikh Hikmat al-Hajri, a appelé la Jordanie à empêcher de nouvelles effusions de sang parmi les civils.

« Les attaques devraient être fortement concentrées exclusivement sur les passeurs et leurs partisans », a déclaré al-Hajri dans un communiqué public.

Al-Abdullah, le résident d’Arman, a également appelé la Jordanie à collaborer avec les habitants syriens pour mettre fin aux opérations de trafic.

« Nous sommes une société qui n’accepte pas la fabrication ou le commerce de drogues, et le gouvernement jordanien aurait dû communiquer avec nos aînés pour coopérer dans la lutte contre les trafiquants de drogue, au lieu de bombarder les quartiers résidentiels », a déclaré al-Abdullah.

Attaques présumées visant des opérations de trafic de drogue

L’attaque de jeudi serait la troisième fois cette année que des avions jordaniens effectuent des raids aériens sur le territoire syrien.

Une précédente attaque avait eu lieu le 9 janvier, entraînant la mort de trois personnes dans la campagne de Soueida, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un organisme d’observation des droits de l’homme basé à Londres.

L’Observatoire a indiqué que cinq passeurs avaient également été tués lors d’une attaque à la frontière le 7 janvier. Les combats ce jour-là ont eu lieu sporadiquement pendant 10 heures.

À la fin du raid, les forces jordaniennes avaient arrêté 15 suspects. Ils ont également affirmé avoir récupéré 627 000 comprimés de Captagon, une amphétamine fabriquée illicitement, et 3,4 kg de cannabis.

« Ce que fait la Jordanie peut certes retarder les opérations de trafic de drogue, mais ne peut malheureusement pas les arrêter complètement. La frontière avec la Syrie s’étend sur 375 km (233 miles) et les opérations de contrebande sont menées par des groupes professionnels et non par des individus aléatoires transportant des sacs de drogue pour traverser la frontière », a déclaré Essam al-Zoubi, avocat et militant des droits de l’homme.

Les responsables de la lutte antidrogue aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux ont déclaré que la Syrie, déchirée par la guerre, était devenue une plaque tournante majeure du trafic de drogue au Moyen-Orient.

Le pays, par exemple, est devenu le principal fabricant de Captagon, une entreprise multimilliardaire. Les experts ont déclaré que les contrebandiers utilisent la Jordanie comme route par laquelle les drogues syriennes peuvent atteindre les pays riches en pétrole du Golfe.

Al-Zoubi et d’autres défenseurs des droits de l’homme ont averti que le gouvernement syrien lui-même était impliqué dans le trafic de drogue, dans le but de consolider ses finances épuisées par la guerre.

Des rapports indiquent que la quatrième division blindée de l’armée syrienne a joué un rôle dans la supervision des opérations antidrogue du pays, aux côtés du groupe armé Hezbollah soutenu par l’Iran, allié du gouvernement syrien.

« Les responsables du trafic de drogue en Syrie sont le Hezbollah libanais, la Quatrième Division et les appareils de sécurité du régime syrien qui contrôlent le sud de la Syrie », a déclaré al-Zoubi.

La Jordanie et ses alliés ont également adopté d’autres approches pour mettre fin au trafic de drogue.

En mars de l’année dernière, par exemple, le Département du Trésor américain a imposé les sanctions contre six personnes, dont deux proches du président syrien Bachar al-Assad, pour leur rôle dans la production et le trafic de Captagon. Certaines des personnes sanctionnées avaient également des liens avec le Hezbollah.

Mais al-Zoubi prévient que même des attaques ciblées contre les trafiquants de drogue syriens ne suffiront pas à mettre un terme au commerce.

« Cela n’a pas d’importance pour les responsables de la drogue du Hezbollah ou de la Quatrième Division si des commerçants sont tués, car les échanges eux-mêmes se poursuivront indépendamment des personnes », a déclaré al-Zoubi, citant un exemple datant de mai 2023.

Des avions jordaniens avaient alors mené des raids aériens dans la campagne de Soueida, visant la maison de l’un des plus célèbres trafiquants de drogue de Syrie, Marai al-Ramthan. Il a finalement été tué lors de l’attaque.

Mais, a déclaré al-Zoubi, sa mort « n’a pas limité le trafic de drogue mais, en fait, l’a augmenté ». D’autres contrebandiers ont profité de sa disparition pour développer leur commerce en son absence.

Omar Idlibi, directeur du bureau de Doha du Centre Harmoon d’études contemporaines, a déclaré que les troubles géopolitiques dans la région ont également permis au trafic de prospérer.

« Les opérations de trafic de drogue vers la Jordanie n’existaient pas avant 2018, c’est-à-dire avant que le régime syrien et ses alliés iraniens ne reprennent le contrôle du sud de la Syrie aux mains des factions de l’opposition », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Idlibi a expliqué que le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022 a eu un effet direct sur l’expansion des opérations antidrogue.

Alors qu’elle se concentrait sur l’Ukraine, la Russie a retiré une partie de ses troupes en Syrie, permettant ainsi aux milices iraniennes et aux forces du Hezbollah de se propager. Ces groupes ont ensuite transformé certains quartiers généraux de l’armée syrienne en centres logistiques pour la fabrication, le transport et la contrebande de drogue vers la Jordanie.

Le besoin de la Russie d’acquérir du matériel militaire en provenance d’Iran l’a également incitée à fermer les yeux sur les activités de trafic de drogue en Syrie, a expliqué Idlibi.

« Tout le monde sait que le régime syrien et l’Iran sont à l’origine de l’activité terroriste à la frontière syro-jordanienne et, à moins qu’elle ne soit stoppée à la source, elle se poursuivra à des rythmes différents », a déclaré Idlibi.