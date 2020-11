Au moins 10 bases américaines en Afghanistan fermées dans le cadre de la levée

Les fermetures de base font partie du retrait complet des forces américaines d’Afghanistan, comme indiqué dans l’accord. Un responsable afghan et un responsable américain ont confirmé la fermeture des bases, dont plusieurs n’avaient pas été signalées auparavant. Les responsables, comme d’autres dans cette histoire, ont parlé sous couvert d’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à discuter des fermetures de base avec les médias.

On sait peu de choses sur ce qui reste de ces bases, dont beaucoup se trouvent dans les provinces les plus instables d’Afghanistan, où le soutien américain aux opérations afghanes a été crucial pour repousser les talibans. Certains ont été entièrement remis aux forces de sécurité afghanes. D’autres ont peut-être été expulsés et laissés sur place d’une manière qui pourrait leur permettre d’être réoccupés à l’avenir si les responsables américains et afghans le jugent opportun. On ne sait pas non plus combien d’équipements – plus difficiles à déplacer que les personnes – sont laissés pour chacune des installations fermées.

Lors d’entretiens, une demi-douzaine d’anciens et actuels responsables américains et afghans ont déclaré qu’il y avait toujours une incertitude quant aux projets de réduire le nombre de soldats d’environ 5000 à 2500 d’ici le 15 janvier, quelques jours avant le départ du président Trump. L’annonce soudaine de l’enregistrement la semaine dernière a contraint la prise de décision à un calendrier plus court.

Un deuxième responsable américain familiarisé avec les discussions en cours sur la fusillade a déclaré que des détails étaient toujours en cours d’élaboration sur le type d’équipement – des pièces de rechange pour véhicules aux munitions – qui devrait être renvoyé aux États-Unis et ce qui pourrait être remis aux États-Unis. Gouvernement afghan. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Malgré la baisse des effectifs et des équipements, a déclaré le deuxième responsable américain, les États-Unis conserveront la capacité de mener des frappes aériennes contre les talibans pour défendre les forces afghanes. Les forces américaines continueront également à être en mesure de mener des attaques contre le terrorisme contre l’État islamique, a déclaré le responsable.

Un troisième responsable américain, qui est au courant des discussions en cours, a déclaré qu’un certain nombre de décisions importantes seront prises ou finalisées au cours des deux prochaines semaines, notamment quelles autres bases fermeront, quel équipement sera remis au gouvernement afghan et comment L’équipement américain obtient un ticket pour partir.

Les décisions seront prises en consultation avec les alliés de l’OTAN et les partenaires afghans, a déclaré le responsable.

«Nous sommes allés ensemble en Afghanistan. Et quand le moment sera venu, nous devons partir ensemble de manière coordonnée et ordonnée », a-t-il déclaré le 17 novembre.

La fermeture des bases américaines permet également aux combattants talibans de remporter des victoires symboliques et tangibles, a déclaré Ashley Jackson, un expert du groupe militant à l’Overseas Development Institute.

C’est la meilleure propagande [the Taliban] pourrait jamais avoir », a déclaré Jackson, faisant référence aux contacts qu’elle a avec les talibans. “C’est l’effet psychologique qu’ils examinent.”

Et alors que les États-Unis ferment des avant-postes plus petits qui ont aidé les forces gouvernementales à conserver leur territoire, elle a déclaré que les talibans allaient probablement s’installer et augmenter leur portée.

Il y avait des centaines de bases et d’avant-postes au plus fort de la montée de l’armée il y a dix ans, et des dizaines ces dernières années, l’armée ayant décliné sa présence au fil du temps.

Selon des analystes et des responsables afghans, de nouvelles fermetures montrent que les États-Unis sont en train de réintégrer leurs troupes en Afghanistan dans leurs plus grandes installations militaires afin d’économiser sur le grand nombre de troupes nécessaires pour sécuriser le périmètre de plusieurs petits avant-postes. Cette décision rapproche également les forces américaines des installations médicales alors que l’empreinte américaine en Afghanistan diminue, et il serait plus facile d’évacuer rapidement le pays si la sécurité s’effondre.

Sur les plus de 10 bases fermées à ce jour, la fermeture de cinq était requise par l’accord américano-taliban au cours des 135 premiers jours après la signature. Pendant ce temps, les États-Unis ont également retiré des milliers de soldats, faisant passer le nombre de soldats d’environ 12 000 en février à 8 600 en juillet.

Ces bases initiales comprenaient Tarin Kowt dans la province d’Uruzgan, Bost à Helmand, Gamberi à Laghman et Lightning à Paktia. Parmi les autres écluses cette année, citons Jones à Kunduz, DeAlencar à Nangahar, Shaheen à Balkh, Bishop à Kaboul, Maymana à Faryab et Qalat à Zabul.

On ne sait pas combien de bases sont encore ouvertes en Afghanistan, en partie parce que le nombre total de sites militaires n’a pas été rendu public. Même les bases qui étaient autrefois les plus grandes du pays, telles que l’aérodrome de Kandahar et la base aérienne de Jalalabad, n’abritent plus qu’une poignée de soldats américains, ont indiqué des responsables afghans.

Les seules troupes américaines à quitter Nangahar, une province qui a été le centre des opérations antiterroristes américaines en Afghanistan, occupent un petit coin de l’aéroport de Jalalabad, selon un responsable de la défense afghane en poste là-bas. Le responsable a déclaré qu’il parlait toujours quotidiennement aux conseillers américains, mais que ses homologues se trouvaient maintenant à la base aérienne de Bagram à plus de 160 km et communiquaient via WhatsApp ou FaceTime.

Certains responsables afghans préoccupés par le retrait plus rapide indiquent que la violence s’est intensifiée à travers l’Afghanistan depuis la signature de l’accord américano-taliban, craignant qu’un retrait plus rapide de davantage de troupes ne fasse qu’encourager les talibans. De nombreux endroits où les États-Unis ont fermé des bases ou réduit le nombre de soldats ont été témoins de pics d’assassinats ciblés ou, dans certains cas, d’offensives meurtrières des talibans.

Avec moins de bases américaines à l’intérieur [Afghan army] bases, il y a moins de filet de sécurité »pour les troupes afghanes, a déclaré un responsable afghan. Sans la présence de forces américaines à proximité pour fournir un soutien tel que des évacuations médicales ou des frappes aériennes, les forces terrestres afghanes sont moins susceptibles de lancer des opérations, ce qui pourrait renforcer les talibans, a-t-il déclaré.

Une réduction à 2 500 hommes n’est désormais plus non plus préférée par les officiers supérieurs. L’ancien secrétaire à la Défense, Mark T.Esper, a déclaré dans une note secrète à la Maison Blanche au début du mois que les conditions sur le terrain ne méritaient pas de dépasser 4500. Il a cité les meilleurs conseils militaires de hauts commandants américains, ont déclaré deux hauts responsables américains de la défense au courant de la discussion.

L’une des préoccupations des hauts responsables militaires est le niveau de soutien et de sécurité que l’armée américaine restante peut fournir au département d’État, aux agences de renseignement et de secours américaines, ont déclaré deux autres responsables américains.

Le Pentagone a continué de retirer ses troupes tout au long de l’année, malgré le libellé de l’accord de février selon lequel de nouveaux retraits doivent être liés aux conditions que les talibans remplissent. Selon le témoignage de l’envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad et les documents d’enquête des Nations Unies, la condition centrale de l’accord, appelant les talibans à rompre leurs liens avec les terroristes internationaux, y compris al-Qaïda, n’a pas encore été remplie.

Un haut responsable militaire américain à la retraite, familier des discussions en cours, a déclaré que le nouveau plan d’admission était plus viable politiquement aux États-Unis car il laissait la possibilité que l’armée puisse occuper indéfiniment un petit poste.

“C’est une déclaration claire pour moi: nous ne partirons pas tant que nous ne saurons pas que nous pouvons garder le couvercle”, a déclaré le responsable.

La décision de Trump de continuer à retirer ses troupes d’Afghanistan, malgré le potentiel de saper les négociations en cours avec les talibans, est “clairement un tel vote axé sur l’ego et le calendrier”, a déclaré Jason Dempsey, chercheur principal adjoint au Centre. pour une nouvelle sécurité américaine qui a servi comme officier d’infanterie en Afghanistan.

Dempsey, qui a régulièrement critiqué les efforts de l’armée américaine en Afghanistan, a déclaré qu’il pensait que le gouvernement afghan était «suspendu» par le gouvernement pour la façon dont il se retirait.

«Je ne pense pas que nous ayons une route vers une solide victoire», a-t-il déclaré. “Mais j’aimerais penser que nous avions une obligation lorsque nous nous sommes retirés auprès de nos partenaires afghans de les maintenir au moins dans la meilleure position possible.”