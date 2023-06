Au moins 1 mort après un incendie massif et une collision de 3 véhicules sur l’autoroute 401 à Pickering

Au moins une personne est morte après un incendie massif qui a suivi une collision sur l’autoroute 401 à Pickering, à l’est de Toronto, mardi soir, a annoncé la Police provinciale de l’Ontario.

Selon le Sgt. Kerry Schmidt, porte-parole de la Division de la sécurité routière de l’OPP.

A 1h30 du matin, l’autoroute est fermée dans les deux sens alors que les équipes surveillent l’incendie. La police a déclaré que les déplacements du matin seraient affectés.

« Il y a eu un incendie massif signalé, une collision avec des explosions signalées », a déclaré Schmidt.

Un camion de transport a continué de brûler à 1 h 30 HE et les équipes n’ont pas pu l’atteindre. Les autres véhicules ont été consumés par le feu et ces incendies ont été éteints.

Retards et dommages

« Il pourrait y avoir plus de blessés à signaler une fois que l’incendie sera maîtrisé et que nous serons en mesure d’évaluer la situation », a déclaré Schmidt.

« Il y a eu des explosions signalées le long des égouts alors que ce fluide se déversait dans les puisards. »

Schmidt a déclaré que la nature de la fumée et des toxines n’était pas connue. Il a déclaré que les pompiers de Pickering et de Toronto étaient sur les lieux en attendant que l’incendie s’éteigne avant d’y travailler.

La police a déclaré avoir fermé l’autoroute 401 dans toutes les directions à Brock Road alors qu’elle enquêtait sur l’incendie. (Colin Williamson)

Il y a eu de gros retards sur l’autoroute sur plusieurs kilomètres, a-t-il ajouté, et l’incendie a endommagé le viaduc du chemin Brock.

Des centaines de véhicules ont été bloqués dans la circulation à la suite de la collision et de l’incendie, a-t-il déclaré. Schmidt a exhorté les personnes bloquées dans la circulation à attendre les instructions des agents avant d’essayer de faire demi-tour ou de reculer.

La police a déclaré avoir fermé l’autoroute 401 en direction ouest à Westney Road et en direction est à Whites Road alors qu’elle enquêtait sur l’accident.

Schmidt a déclaré qu’il s’attend à ce que l’enquête se poursuive jusqu’à mercredi matin.

Plus tôt, Schmidt a déclaré: « Nous avons des problèmes majeurs en ce moment. Vous pouvez voir les flammes qui brûlent toujours d’un camion-citerne qui a commencé il y a plus d’une heure. Tout le trafic est arrêté et forcé à Brock Road ici en direction est Il n’y a pas de circulation du côté ouest », a-t-il déclaré.

La police régionale de Durham exhorte les résidents de Pickering près de la zone de l’incendie à garder leurs portes et fenêtres fermées.

La police a déclaré qu’elle cherchait à parler aux occupants d’une Chevy Volt rouge qui ont été impliqués dans la collision sur la 401.

Les automobilistes sont priés d’éviter le secteur.

Incident significatif Hwy401/Brock Rd Ajax. Fermetures d'autoroutes en place entre Westney et Whites. Un décès confirmé

Les résidents de Pickering dans la zone du grand incendie sur l'autoroute 401 près de Brock doivent garder leurs portes et fenêtres fermées par mesure de précaution.