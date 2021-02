La Banque centrale iranienne a déclaré que le pays s’attend à recevoir au moins 1 milliard de dollars d’actifs iraniens gelés détenus par la Corée du Sud conformément aux sanctions américaines contre Téhéran, après que Séoul a accepté de débloquer une partie des fonds.

«Lors de la réunion avec l’envoyé sud-coréen, nous avons souligné comment l’Iran pouvait utiliser ses ressources», Le gouverneur de la Banque centrale d’Iran (CBI), Abdolnaser Hemmati, a déclaré mercredi aux journalistes.

S’exprimant en marge d’une réunion avec le cabinet iranien, Hemmati a confirmé que la Corée du Sud possède 7 milliards de dollars d’actifs iraniens et qu’au moins 1 milliard de dollars en espèces seraient débloqués dans le cadre de la première phase.

«De grands dommages ont été subis en République islamique. Ce sont les Coréens eux-mêmes qui ont demandé et [came] pour dire qu’ils cherchent à payer les avoirs de l’Iran et nous leur avons montré comment le faire », ajouta le banquier.

La Corée du Sud a confirmé lundi après une réunion avec l’Iran qu’elle débloquerait une partie des fonds. Hemmati a ajouté que la CBI était en pourparlers similaires avec l’Irak, Oman et le Japon au sujet des avoirs gelés iraniens.

Aussi sur rt.com « S’il y a une prise d’otage, c’est Séoul »: le gouvernement iranien demande la restitution de 7 milliards de dollars après avoir saisi un pétrolier sud-coréen

Début janvier, Téhéran a accusé Séoul de « prise d’otage » après que les forces iraniennes ont saisi un pétrolier sud-coréen dans le golfe Persique. Un porte-parole du gouvernement iranien a révélé que la Corée du Sud avait des milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés, et cela en soi n’avait rien à voir avec la saisie par Téhéran du pétrolier coréen.

Téhéran a insisté sur le fait que la saisie du pétrolier battant pavillon sud-coréen était due au fait qu’il violait les protocoles environnementaux.

