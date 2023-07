Au moins 1 blessé après la rupture d’un arbre dans le parc de Kelowna

Un homme a été transporté à l’hôpital général de Kelowna dans l’après-midi du 3 juillet après qu’un arbre soit tombé sur lui de façon inattendue.

Le service d’incendie de Kelowna et des ambulanciers paramédicaux sur les lieux du parc Kinsmen où deux personnes auraient été blessées par un arbre tombé @KelownaCapNews pic.twitter.com/XxLn55UivN – Bretagne Webster (@thebrittwebster) 3 juillet 2023

Les services d’urgence ont été appelés au parc Kinsmen vers 14 heures. lundi pour des rapports faisant état d’un arbre tombé sur un banc, avec deux personnes assises à proximité.

Un grand arbre est tombé de façon inattendue au parc Kinsmen à Kelowna le 3 juillet. (Brittany Webster/Capital News)

Un grand arbre est tombé de façon inattendue au parc Kinsmen à Kelowna le 3 juillet. (Brittany Webster/Capital News)

Un grand arbre est tombé de façon inattendue au parc Kinsmen à Kelowna le 3 juillet. (Brittany Webster/Capital News)

Alors que l’un des deux était protégé des blessures par le banc, l’autre s’est retrouvé avec des blessures inconnues.

Plusieurs personnes se sont arrêtées pour aider.

Un grand arbre est tombé de façon inattendue au parc Kinsmen à Kelowna le 3 juillet. (Brittany Webster/Capital News)

Un grand arbre est tombé de façon inattendue au parc Kinsmen à Kelowna le 3 juillet. (Brittany Webster/Capital News)

Un grand arbre est tombé de façon inattendue au parc Kinsmen à Kelowna le 3 juillet. (Brittany Webster/Capital News)

Le personnel municipal s’est également rendu sur les lieux pour évaluer la situation.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesVille de Kelowna