Au moins 1 000 oiseaux sont morts en une journée suite à une collision avec un immeuble de Chicago

Au moins 1 000 oiseaux sont morts jeudi 5 octobre après être entrés en collision avec un seul bâtiment à Chicago, alors qu’ils migraient vers le sud vers leurs aires d’hivernage. Des bénévoles continuent de récupérer des carcasses d’oiseaux dans un rayon de 2,4 km autour de McCormick Place, le plus grand centre de congrès d’Amérique du Nord, largement recouvert de verre.

« C’est la pointe d’un iceberg, mais c’est un très grand nombre d’oiseaux que nous avons trouvés morts et blessés », a déclaré Annette Prince, directrice du Chicago Bird Collision Monitors, ajoutant qu’il s’agissait du plus grand nombre d’impacts d’oiseaux enregistré par le groupe. depuis le terrain d’un bâtiment en une seule journée.

De la fin du mercredi 4 octobre au début du jeudi 5 octobre, une estimation maximale de 1500000 des oiseaux volaient au-dessus du comté de Cook, qui abrite la région métropolitaine de Chicago. Carcasses de Parulines du Tennessee, grive ermite, Bécasses d’Amérique et d’autres variétés d’oiseaux chanteurs ont été récupérées.

« Tous les oiseaux qui heurtent la fenêtre ne laisseront pas un corps derrière eux », a déclaré Brendon Samuels, qui étudie les collisions d’oiseaux avec les fenêtres à l’Université de Western Ontario.

Il a noté que l’étendue réelle des oiseaux touchés se dévoilera au bout de quelques jours, à mesure que les gens continueront à ramasser des oiseaux dans le centre-ville de Chicago.

« En fait, nous voyons souvent des oiseaux entrer en collision avec du verre et continuer à voler à une certaine distance, grièvement blessés, de sorte qu’ils ne survivront pas au-delà de quelques heures », a ajouté Samuels.

Les oiseaux qui meurent en grand nombre dans une petite zone géographique ont tendance à se produire pendant les périodes de migration maximales au printemps et à l’automne. Les conditions météorologiques telles que le vent contraire, la pluie et le brouillard peuvent rendre difficile l’orientation des oiseaux, en plus de la pollution lumineuse des villes qui peut les attirer et les piéger dans des structures mortelles.

« Partout où vous avez du verre, vous allez voir des oiseaux frapper les fenêtres », a déclaré Bryan Lenz de l’American Bird Conservancy. Chaque année, jusqu’à un milliard les oiseaux meurent à cause de collisions et, dans le cas de Chicago, les oiseaux morts et blessés volaient très probablement du Canada en route vers l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale.

Partout où les oiseaux visitent, ils fournissent des services écosystémiques essentiels qui ont une valeur économique et sont nécessaires au fonctionnement des écosystèmes. À la suite d’incendies de forêt majeurs comme ceux du Canada, les oiseaux qui retournent dans les zones brûlées peuvent se disperser graines et contribuer à la régénération des paysages forestiers. L’augmentation mondiale des températures contribue à l’augmentation de populations d’insecteset les oiseaux qui s’en nourrissent peuvent contribuer à réduire les problèmes qui constituent une menace pour les humains et les systèmes alimentaires.

De toutes les villes des États-Unis, la pollution lumineuse de Chicago présente le plus grand risque pour les oiseaux migrateurs. Éteindre les lumières des bâtiments est un moyen de réduire les décès. Un 2021 étude réalisée à McCormick Place, le même site où les oiseaux sont morts jeudi, a révélé que le fait d’éteindre la moitié des lumières dans les grands bâtiments peut réduire les collisions de six à 11 fois. McCormick Place participe au Chicago éteint les lumières programme, qui permet aux bâtiments d’éteindre ou d’atténuer volontairement les lumières la nuit, à moins que quelqu’un ne soit à l’intérieur.

« Il est important de comprendre qu’il y a un événement en cours au Lakeside Centre. [part of McCormick Place] cette semaine, les lumières ont donc été allumées lorsqu’elles étaient occupées. Une fois l’espace inoccupé, les lumières ont été éteintes », a déclaré un représentant de McCormick Place.

« Il s’agit d’un danger connu, et pourtant, nous ne voyons toujours pas de mesures prises pour y remédier », déclare Prince.

Avoir des vitres avec des marqueurs visuels comme des points ou des motifs peut briser l’apparence de la réflexion et permettre aux oiseaux de savoir s’il existe un passage sûr pour voler.

En 2020, Chicago a approuvé une ordonnance sur la conception respectueuse des oiseaux, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. En 2021, le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a signé la Bird Safe Buildings Act, qui « exige que une conception respectueuse des oiseaux soit intégrée dans la construction et la rénovation des bâtiments appartenant à l’État » dans l’État, selon Audobon.org.

« Nous avons beaucoup de bâtiments existants qui tuent les oiseaux, pas seulement les nouvelles constructions », a déclaré Samuels, ajoutant que les investissements dans la rénovation, la création de crédits d’impôt pour de telles initiatives environnementales et la fabrication de fenêtres plus respectueuses des oiseaux peuvent être un moyen économique de résoudre ce problème. . « Nous avons déjà des solutions, il nous suffit de les mettre en œuvre politiquement. »