Au Minnesota, le GOP envisage de s’emparer d’un rare bastion du Midwest Dem

TONKA BAY, Minnesota (AP) – Alors qu’Andrew Myers frappait aux portes d’un quartier offrant une vue imprenable sur le lac Minnetonka, l’espoir républicain de la Chambre d’État a reçu une oreille de la part des habitants inquiets de la criminalité dans leur banlieue ouest de Minneapolis: le corps d’une femme avait lavé sur le rivage à quelques portes plus tôt dans la semaine, et les autorités n’avaient pas dit s’il s’agissait d’un acte criminel. Une autre famille s’est récemment fait voler sa voiture – autre chose qui n’arrive jamais à Tonka Bay.

«La sécurité publique, c’est sûr. Impôts », a déclaré le résident Scott Musjerd, alors qu’il promettait à Myers son soutien dans un district qui a oscillé entre républicains et démocrates lors des récentes élections.

Le contrôle du gouvernement de l’État est en jeu dans le Minnesota – l’un des trois seuls États, en plus de l’Alaska et de la Virginie, où le contrôle législatif est divisé. C’est aussi l’un des rares États du Midwest où les démocrates ont eu le dessus ces dernières années. Porté par des problèmes tels que la criminalité et une élection de mi-mandat qui favorise généralement le parti hors de la Maison Blanche, le GOP espère capturer les deux chambres de l’Assemblée législative et renverser le gouverneur démocrate Tim Walz.

Une vague rouge ici pourrait signifier un changement rapide dans les principaux domaines politiques tels que l’avortement, les impôts et l’environnement après des années de contrôle partagé par les partis – et pourrait accroître l’importance du Minnesota en tant que bordure ouest des États du champ de bataille présidentiel du nord qui comprennent le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie.

“C’est l’une de ces élections où ça va être très serré, et une petite marge de victoire aux élections pourrait produire d’énormes changements de politique en fonction du résultat”, a déclaré le politologue de l’Université du Minnesota, Larry Jacobs. “Les partis ont des agendas radicalement différents, et il y a étonnamment peu de chevauchement.”

Le régime républicain au Minnesota signifierait probablement des réductions d’impôts permanentes et moins de dépenses pour l’éducation, la santé et les services sociaux. Les législateurs qui ont construit leur carrière sur l’opposition à l’avortement sont tenus de tester jusqu’où ils peuvent aller dans la recherche de nouvelles restrictions malgré une décision de la Cour suprême du Minnesota selon laquelle la constitution de l’État protège le droit à l’avortement.

Exiger des citoyens qu’ils présentent une pièce d’identité avec photo aux urnes – ce que les électeurs ont rejeté en 2012 – et d’autres mesures visant à rendre le vote plus difficile pourraient être de retour à l’ordre du jour. Les législateurs du GOP chercheraient probablement à supprimer les obstacles à l’extraction du cuivre et du nickel qui, selon les écologistes, menacent les bassins hydrographiques vierges du nord du Minnesota. Ils peuvent proposer des restrictions sur les toilettes et l’athlétisme pour les étudiants transgenres. Des bons pour subventionner les frais de scolarité des écoles privées pourraient être à l’ordre du jour. Et les peines pour crime pourraient s’alourdir.

Le contrôle partagé de l’Assemblée législative – les démocrates contrôlant la Chambre et les républicains le Sénat – a été une recette pour l’impasse sur la politique majeure, y compris cette année, lorsque les partis ont ajourné la session législative sans s’entendre sur la façon d’utiliser la majeure partie d’un excédent budgétaire de 9,25 milliards de dollars. . La seule fois où le Minnesota a vu le contrôle d’un parti unique au cours des 30 dernières années, c’est lorsque les démocrates détenaient le plein pouvoir en 2013-14.

Les républicains doivent conserver leur courte majorité au Sénat et remporter quatre sièges pour prendre la Chambre. Des millions de dollars ont été versés dans les quelque deux douzaines de sièges considérés comme compétitifs, les candidats du GOP se concentrant sur la criminalité et l’inflation. Les démocrates, quant à eux, considèrent la protection du droit à l’avortement comme la clé de la victoire dans les banlieues cruciales.

David Schultz, politologue à l’Université Hamline, a déclaré qu’une prise de contrôle du GOP inclurait de nombreux nouveaux membres conservateurs désireux de voir le gouvernement de l’État prendre un virage serré vers la droite.

“Je pense qu’il sera impossible de contenir la pression”, a déclaré Schultz.

Les deux partis se sont généralement affrontés dans les banlieues de Minneapolis et de St. Paul. Mais le chef de la minorité à la Chambre, Kurt Daudt, a déclaré que le GOP pourrait trouver sa majorité en renversant six sièges dans le nord du Minnesota, principalement dans la chaîne de fer, qui s’est éloignée des démocrates ces dernières années, principalement en raison de combats pour l’exploitation minière. L’approbation d’une mine de cuivre-nickel est depuis longtemps bloquée dans le processus juridique et réglementaire, tandis que les administrations Obama et Biden ont tenté de tuer un autre projet. Les cols bleus du Range blâment les écologistes libéraux dans les villes.

“Une fois que nous aurons remporté ces sièges, ils ne reculeront pas”, a déclaré Daudt.

Andrea Zupancich, maire de la ville minière d’Iron Range de Babbitt, est un excellent exemple de la dérive vers la droite de la région.

Zupancich était l’un des six maires démocrates du Range qui ont approuvé Donald Trump en 2020, affirmant que leur parti était allé trop loin à gauche. Elle est maintenant candidate républicaine au Sénat – dans l’espoir de remplacer un indépendant à la retraite qui était démocrate de longue date jusqu’à ce qu’il quitte le parti en 2020 pour la même raison.

La présidente de la Chambre, Melissa Hortman, a déclaré que les démocrates conserveraient leur majorité grâce à un redécoupage qui mettrait plus de sièges dans les bastions urbains et suburbains du parti. Elle compte également sur la colère suscitée par la décision de la Cour suprême sur l’avortement.

“Les preuves sont extrêmement claires que les femmes perdraient leur droit aux soins de santé reproductive dont elles ont besoin, y compris les soins d’avortement, si les républicains prenaient le contrôle”, a déclaré Hortman. « Le reste d’entre nous n’est pas dupe.

À Tonka Bay, Myers fait sa deuxième tentative de percée dans l’un des quartiers les plus riches du Minnesota, qui mêle maisons de luxe sur les rives du lac Minnetonka et maisons bourgeoises en retrait du grand lac. Le démocrate qui l’a battu par seulement 313 voix en 2020 se présente maintenant au Sénat de l’État, et cela reste un district compétitif.

Alors qu’il traversait un quartier au bord d’un lac la semaine dernière, Myers – qui préside la commission des parcs et des quais de la ville et a siégé à d’autres organismes gouvernementaux locaux – a joué cette expérience.

Joe Galler a dit à Myers que ses impôts fonciers avaient augmenté de 41 % l’année dernière et que non seulement Myers pouvait compter sur son vote, mais sur les votes d’au moins deux voisins proches. Mais lorsque Myers a rencontré cinq personnes tirant un bateau hors de l’eau pour la saison, il a entendu le scepticisme quant au fait que l’État pouvait faire beaucoup contre les gros problèmes nationaux comme l’inflation, et il a entendu la consternation face aux tendances politiques actuelles.

“Les trucs extrémistes, ça doit cesser”, a déclaré Bill Scheurer. Sur ce point, Myers était d’accord : “100% d’accord avec vous”, a-t-il dit.

Dans la banlieue nord de Blaine, le démocrate Matt Norris fait du porte-à-porte depuis plus d’un an pour renverser le représentant du GOP Donald Raleigh dans un district devenu ami des démocrates après le redécoupage. Norris était absent la semaine dernière pour une visite répétée dans un quartier diversifié de la classe moyenne supérieure où presque toutes les maisons avaient des sonnettes vidéo et peu d’électeurs ont répondu.

Norris a obtenu des engagements de la plupart de ceux qui l’ont fait. Un résident, Howard Bureau, était plus difficile à vendre.

Bureau l’a parsemé de questions sur l’éducation et la sécurité publique qui suggéraient qu’il était conservateur, bien qu’il ne l’ait jamais dit. Mais comme plusieurs électeurs, sa grande question était de savoir ce que Norris ferait pour réparer un tronçon encombré et souvent dangereux d’une autoroute principale traversant Blaine. Cela a donné à Norris l’occasion de parler de projets de loi qu’il a déjà aidés à adopter en tant que simple citoyen. Son travail avec des organisations à but non lucratif pour le développement des jeunes chevauche souvent la sphère des politiques publiques.

“Je ne sais pas si nous allons le gagner, mais nous l’avons au moins laissé réfléchir”, a déclaré Norris.

Steve Karnowski, l’Associated Press