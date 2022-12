Au milieu d’une «triple épidémie», il est temps de se masquer à nouveau, disent les experts

“La vérité fondamentale est que les masques fonctionnent”, a déclaré Syra Madad, directrice principale du programme d’agents pathogènes spéciaux à l’échelle du système à New York City Health + Hospitals. “Que vous parliez de Covid-19 ou d’autres virus respiratoires comme le VRS et la grippe, le port d’un masque vous aidera à vous protéger contre toutes ces maladies virales respiratoires.”

D’autres mesures de santé publique, telles que le lavage des mains, l’essuyage des surfaces et la filtration de l’air, sont également importantes pour limiter la propagation des virus respiratoires. Un accent particulier a été mis sur la vaccination, notamment par la Maison Blanche et le CDC, et vous devez absolument vous faire vacciner contre la grippe et le dernier rappel Covid-19 si vous ne l’avez pas déjà fait. Mais les vaccins sont mieux considérés comme une protection contre les maladies graves si vous êtes infecté par un virus. Les masques sont la première ligne de défense contre la transmission.

“Franchement, pour prévenir la transmission, ni les antiviraux ni les vaccins n’ont fait un excellent travail”, a déclaré le Dr Abraar Karan, chercheur en maladies infectieuses et chercheur postdoctoral à Stanford Medicine. “Ce qui empêche la transmission est en fait le masquage et probablement la filtration de l’air.”

Lors de la pesée quand et où masquer, le Dr Madad a recommandé de prêter attention aux «trois C»: contact étroit, espaces surpeuplés et endroits confinés avec une mauvaise ventilation. Les experts ont exhorté à porter des masques lors de voyages en avion et dans les transports en commun, et ils ont fortement suggéré de le faire lors de l’achat de produits d’épicerie et de cadeaux. Pour les petites fêtes de vacances avec des personnes que vous connaissez, vous pouvez renoncer aux masques si les invités testent au préalable et rester à la maison s’ils se sentent épuisés.

De manière réaliste, tout le monde aux États-Unis – ou dans une certaine ville – ne portera pas de masque. En fait, vous pourriez vous retrouver la seule personne dans un magasin ou dans un avion à en porter un. Ne laissez pas cela vous décourager. D’une part, rappelez-vous que personne ne pense à vous autant que vous le pensez. En psychologie sociale, cela s’appelle l’illusion des projecteurs, a déclaré Gretchen Chapman, professeur de sciences sociales et de décision à l’Université Carnegie Mellon. “J’ai peut-être l’impression que tout le monde me regarde parce que je porte un masque, mais il y a de fortes chances que ce soit la 11e chose sur leur liste dont il faut s’inquiéter”, a-t-elle déclaré.

De plus, le Dr Chapman a déclaré: “Il y a beaucoup de situations dans la vie où nous faisons quelque chose qui nous met mal à l’aise, mais si nous pensons que c’est suffisamment important, nous le faisons quand même.”