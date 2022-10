Au milieu d’une séquence de 3 défaites consécutives, l’entraîneur-chef des Bears de Chicago, Matt Eberflus, s’appuie sur ses racines – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears traversent une période difficile. Ils ont perdu trois matchs consécutifs et sont partis avec un dossier de 2-4 sous l’ère Matt Eberflus.

Comme toujours, Eberflus continue de s’appuyer sur sa longue expérience en tant qu’entraîneur de football, et sur son expérience sous son mentor Gary Pinkel.

Interrogé sur la façon dont il gère une longue séquence de défaites et l’adversité, Eberflus est revenu il y a 20 ans. Eberflus a joué au ballon universitaire à Tolède sous Pinkel, puis est resté entraîneur adjoint. Lorsque Pinkel a pris le poste d’entraîneur-chef au Missouri avant la saison 2001, il a amené Eberflus avec lui pour être son coordinateur défensif.

Ces deux premières années au Missouri, ce n’était pas que du soleil et des roses pour Pinkel, Eberflus et le reste du programme. Le Missouri est allé 4-7 en 2001 et 5-7 en 2002 avant de renverser la vapeur dans une saison gagnante à 8-5 en 2003. Ce n’est qu’en 2007 qu’ils ont vraiment percé sur la scène nationale.

Ce fut une construction longue et lente. Ces premières années ont été nécessaires pour reconstruire le programme à l’image de Pinkel.

Eberflus a déclaré que le comportement de Pinkel n’a jamais changé, que l’équipe gagne ou perde. C’est ce à quoi il aspire en tant qu’entraîneur-chef des Bears. Il a fait référence à cela lorsqu’il a été interrogé jeudi sur la séquence de défaites actuelle de son équipe.

“La seule chose que j’ai apprise de Gary, c’est que tu dois garder le cap”, a déclaré Eberflus. “Que prônes-tu? Quels sont vos principes ? Et vous feriez mieux de vous tenir au-dessus de ceux-ci. Et vous avez les yeux vers l’avant tout le temps. C’est ce que j’ai appris de lui. J’ai travaillé pour lui pendant près de 18 ans, et il était génial comme ça.

Eberflus a été entraîneur sous Pinkel jusqu’à son départ pour un emploi dans la NFL en 2009.

Selon toute vraisemblance, la saison 2022 allait toujours être une longue saison pour les Bears. Le football universitaire et la NFL sont des animaux différents, mais certains des mêmes principes s’appliquent. Eberflus jette les bases du côté de l’entraînement. Le directeur général Ryan Poles vient tout juste de commencer à bâtir une fondation du côté du personnel.

Les pertes en ce moment, ça fait mal. Mais Eberflus et Polonais ont besoin de voir la forêt à travers les arbres. Ils essaient de construire cette chose de la bonne façon. Eberflus s’attend à entraîner chaque jour avec la même intensité et le même enthousiasme.

Il attend la même chose de ses joueurs aussi, en particulier des dirigeants. Cela inclut le quart-arrière Justin Fields.

Eberflus a déclaré qu’il avait eu une discussion avec Fields après que Fields ait exprimé certaines frustrations après la défaite de jeudi soir contre les commandants de Washington la semaine dernière.

“On nous dit toujours que nous y sommes presque, nous y sommes presque”, a déclaré Fields lors de sa conférence de presse d’après-match ce soir-là. « Moi personnellement, j’en ai marre d’y être presque. J’en ai marre d’être si proche. J’ai l’impression de l’entendre depuis si longtemps maintenant.

Eberflus a déclaré avoir rencontré Fields le lendemain matin pour vérifier où il se trouvait. Fields a noté qu’il rencontrait l’entraîneur-chef chaque semaine, donc ce n’était pas trop inhabituel.

“Je voulais juste lui rendre visite, car c’est un leader de notre équipe de football”, a déclaré Eberflus. “Certes, nous avons le conseil de direction, nous avons des leaders à chaque poste, mais il joue le quart-arrière. Je veux donc m’assurer qu’il était bien placé et que ses yeux étaient tournés vers l’avant.

Fields a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir exprimé sa frustration après la défaite. Le QB espère que chaque joueur est frustré après une défaite.

“Je n’aime pas perdre”, a déclaré Fields jeudi. “C’est juste voir où vous pouvez vous améliorer, voir où vous pouvez vous améliorer, regarder le film – bien sûr, ça va faire mal.”

La mise à pied de 11 jours entre les matchs devrait être bonne pour les Bears, une chance de faire table rase. Ils sont retournés s’entraîner jeudi pour la première fois depuis le match des Commandants. Ils affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lundi soir.