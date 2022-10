Au milieu d’une pénurie d’ambulances, des médecins non vaccinés de la Colombie-Britannique disent vouloir retourner au travail

Michael Dunbar a passé l’année dernière à travailler comme médecin sur un site industriel près de Kamloops, en Colombie-Britannique, respectant sa décision qui lui a coûté son emploi au BC Ambulance Service.

Il dit qu’il n’a jamais divulgué son statut de vaccination COVID-19 à son employeur, ce qui a conduit à son licenciement lorsque les mandats de vaccination sont entrés en vigueur pour les travailleurs de la santé provinciaux.

“C’était assez dévastateur de perdre cette opportunité”, a-t-il déclaré à CBC News, notant que c’était un choix personnel de ne pas se faire vacciner.

“Et voici sont à la fin [of the pandemic] et nous ne pouvons toujours pas travailler si nous ne sommes pas vaccinés.”

Dunbar est l’un des nombreux ambulanciers paramédicaux qui ont perdu leur emploi en raison de leur statut vaccinal – et qui sont impatients de retourner au travail pour la santé provinciale, en observant l’assouplissement des exigences en matière de vaccination dans d’autres provinces.

Selon Ambulance Paramedics of BC, 82 travailleurs ont été licenciés pour ne pas avoir divulgué leur statut de vaccination contre la COVID-19. C’est une petite fraction d’environ 4 500 travailleurs qui ont reçu le vaccin COVID-19, selon les représentants syndicaux.

Michael Dunbar a été ambulancier paramédical en Colombie-Britannique pendant neuf ans avant d’être licencié en raison de son statut vaccinal. (Soumis par Michael Dunbar)

Mais un groupe de ces travailleurs sont appel à la province pour leur permettre de retourner au travail pour aider à réduire la pénurie d’ambulances en Colombie-Britannique alors que le nombre de patients attendant pendant de longues périodes pour des services souvent vitaux augmente dans les communautés.

“Je fais partie d’un groupe de 40 à 50 ambulanciers, nous parlons presque tous les jours, et la plupart sinon tous disent que nous retournerions au travail demain si nous le pouvions”, a déclaré Dunbar.

Les exigences de vaccination pour les travailleurs de la santé, qui comprennent le personnel des hôpitaux et des centres de soins pour bénéficiaires internes, ont été renouvelées le 12 septembre.

Plus de 12,5 millions de doses du vaccin COVID-19 ont été administrées en Colombie-Britannique, les experts de la santé notant que les risques associés à l’infection par le coronavirus l’emportent de loin sur les risques de la vaccination.

Il y a eu plus de 45 000 décès associés à la COVID-19 au Canada.

Un ambulancier paramédical du BC Ambulance Service est photographié à l’extérieur de l’hôpital St.Paul à Vancouver, en Colombie-Britannique, en juin 2021. (Ben Nelms/CBC)

Griefs déposés

Le président du syndicat, Troy Clifford, a déclaré que bien que le syndicat adopte la même position que la plupart de ses membres, qui soutiennent le mandat du vaccin, il a déposé des griefs de licenciement injustifié contre la province au nom de ceux qui ont perdu leur emploi. Un arbitre tiers devrait examiner l’affaire au début de l’année prochaine, a-t-il déclaré.

« Il est regrettable que nous ayons perdu ces 82 membres parce qu’ils étaient de précieux employés qui ont contribué au service », a déclaré Clifford. “Mais nous respectons leurs choix.”

Pourtant, Clifford dit qu’il n’y a aucun signe que la province fera marche arrière de sitôt en ce qui concerne l’exigence de vaccin COVID-19 pour les travailleurs de la santé.

Alberta, Saskatchewan et Manitoba font partie des provinces qui ont levé les exigences en matière de vaccins pour ces employés. L’Ontario et le Québec n’ont jamais donné suite aux vastes mandats provinciaux.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a cité l’incertitude entourant la pandémie dans les mois à venir comme l’une des principales raisons pour lesquelles les mesures sanitaires resteront en place.

“La propagation de la maladie devrait également augmenter à nouveau cet automne et cet hiver. La possibilité qu’une autre variante préoccupante émerge reste une réelle préoccupation”, a déclaré un porte-parole.

Un ambulancier paramédical du BC Ambulance Service est photographié à l’extérieur de l’hôpital St. Paul’s à Vancouver en juin 2021. (Ben Nelms/CBC)

Pénurie croissante d’ambulances

Au cours de la dernière année, de nombreuses collectivités de la province ont été aux prises avec de longues attentes pour les ambulances. À Barriere, une petite ville située à environ 64 kilomètres au nord de Kamloops dans le centre de la Colombie-Britannique, une enquête a été lancée après la mort d’un bébé alors qu’il attendait une ambulance. Il reste à confirmer si le temps d’intervention de l’ambulance a été un facteur contributif au décès du nourrisson.

Dunbar a déclaré que le nombre d’ambulanciers paramédicaux non vaccinés prêts à retourner au travail pourrait représenter plus de 20 ambulances supplémentaires dans les communautés de la province.

“De toute évidence, cela ne résoudra pas le problème, ce problème existait avant le COVID, mais 24 ambulances dans la rue demain ou la semaine prochaine pourraient faire une grande différence dans la vie des Britanno-Colombiens”, a-t-il déclaré.

Clifford dit que toute dotation supplémentaire serait la bienvenue, mais note qu’une levée du mandat pourrait également entraîner un risque accru de transmission pour les patients et le personnel.

“Chaque fois que nous perdons du personnel pour une raison quelconque, cela a un impact sur notre service”, a-t-il déclaré. “Nous sommes également préoccupés si nous ne sommes pas en mesure d’être en sécurité pour nos patients et nous-mêmes, quel risque cela pose-t-il.”

Ambulance Paramedics of BC négocie actuellement avec la province un nouveau contrat de travail. Les représentants syndicaux réclament de meilleurs salaires et avantages sociaux qui placeront la profession sur un pied d’égalité avec les autres emplois du secteur de la santé.

Cette histoire fait partie Situation critiqueune série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels sont confrontés les habitants de cette province pour accéder à des soins de santé appropriés et en temps opportun.